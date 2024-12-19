В Башкирии прошел день народного эпоса «Урал-батыр»

В Татышлинском районе прошел день башкирского народного эпоса «Урал-батыр». Мероприятие проводится третий год и традиционно собирает большое количество любителей народного творчества.
В этом году он впервые выехал в район. Участие приняли более 30 участников из школ Татышлинского, Бураевского и Балтачевского районов. Школьники зачитывали фрагменты башкирского народного эпоса, ставили постановки. Также для ребят провели мастер-класс по выразительному чтению произведения.
Организатором мероприятия выступили Научно-исследовательский центр башкирского фольклора БГПУ имени М. Акмуллы. Каждый участник получил сертификаты и памятные подарки от Министерства образования и науки РБ.