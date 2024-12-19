Депутаты Башкирии обозначили бюджет республики на 2025 год

Сегодня депутаты Госсобрания республики приняли региональный бюджет на следующий год в размере более 330 миллиардов рублей. Как и прежде, он будет социально-ориентированным. На повестке семнадцатого и заключительного в этом году пленарного заседания с участием Радия Хабирова парламентарии рассмотрели более 40 вопросов: в частности, инициативы о строительном контроле во время капремонта домов, а также социальной помощи на дому.

Одним из главных вопросов заключительного в этом году заседания Госсобрания республики с участием Главы Башкортостана стал бюджет на ближайший год. Согласно главному финансовому документу, доходы составят более 330 миллиардов рублей, тогда как расходы — 341 миллиард.

Основные средства направят на поддержку образования, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, спорта и молодёжной политики. Как и в предыдущие годы, бюджет будет социально-ориентированным. Более 8 млрд пойдут на помощь участникам СВО и членам их семей. Причем объем поступлений на следующий год из федерального центра значительно вырос.

У нас увеличение в целом составило более 80 млрд рублей в трехлетнем периоде, мы получили хорошее софинансирование из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Поэтому все отрасли, которые мы озвучили, — это здравоохранение и образование, — связаны с учетом поступления средств из федерального бюджета. Светлана Малинская, и.о. министра финансов Республики Башкортостан

Текущий год республика завершает очень хорошими показателями с ростом валового регионального продукта, промышленности, инвестициями в основной капитал, и, по прогнозам, республика продолжит свой экономический рост. Илшат Тажитдинов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Для Башкортостана 2024-й — это, прежде всего, Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. На основе запросов и обращений от жителей региона депутаты предлагают, чтобы инвалиды первой и второй групп, а также лица, которые их сопровождают, могли без очереди попадать на приём в органы власти и учреждения.

На мой взгляд, это очень важное направление, и, надеемся, мы будем не только принимать этот закон, но и контролировать его исполнение. Рустам Ишмухаметов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Говорили и о поддержке малозащищенных групп населения — пенсионеров и маломобильных граждан. Депутаты предлагают расширить перечень лиц, которые могли бы получить помощь соцработников бесплатно.

Это будет, когда социальные работники приходят домой оказывать социальную помощь, стирать, убирать. В конце концов, менять постель, купать человека — любая помощь, которая очень нужна пожилым людям, особенно тем, у кого нет близких родственников, которые могли бы за ними ухаживать. Салават Харасов, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Участники встречи обсудили вопросы о внесении изменений в административный кодекс республики. В частности, о смягчении ответственности для лиц, у кого есть на иждивении ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Также депутаты затронули тему защиты прав тех, кто борется с браконьерами на воде. Законопроект планируют внести в Государственную Думу.

Парламентарии предлагают застраховать рыболовных инспекторов. Каждого сотрудника — на сумму 1,5 миллиона рублей. Только в прошлом году в регионе произошло 12 нападений на работников, причем половина из них пострадали от рук браконьеров.