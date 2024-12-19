Депутаты Башкирии обозначили бюджет республики на 2025 год

Сегодня депутаты Госсобрания республики приняли региональный бюджет на следующий год в размере более 330 миллиардов рублей. Как и прежде, он будет социально-ориентированным. На повестке семнадцатого и заключительного в этом году пленарного заседания с участием Радия Хабирова парламентарии рассмотрели более 40 вопросов: в частности, инициативы о строительном контроле во время капремонта домов, а также социальной помощи на дому.
Одним из главных вопросов заключительного в этом году заседания Госсобрания республики с участием Главы Башкортостана стал бюджет на ближайший год. Согласно главному финансовому документу, доходы составят более 330 миллиардов рублей, тогда как расходы — 341 миллиард.
Основные средства направят на поддержку образования, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, спорта и молодёжной политики. Как и в предыдущие годы, бюджет будет социально-ориентированным. Более 8 млрд пойдут на помощь участникам СВО и членам их семей. Причем объем поступлений на следующий год из федерального центра значительно вырос.
Для Башкортостана 2024-й — это, прежде всего, Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. На основе запросов и обращений от жителей региона депутаты предлагают, чтобы инвалиды первой и второй групп, а также лица, которые их сопровождают, могли без очереди попадать на приём в органы власти и учреждения.
Говорили и о поддержке малозащищенных групп населения — пенсионеров и маломобильных граждан. Депутаты предлагают расширить перечень лиц, которые могли бы получить помощь соцработников бесплатно.
Участники встречи обсудили вопросы о внесении изменений в административный кодекс республики. В частности, о смягчении ответственности для лиц, у кого есть на иждивении ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Также депутаты затронули тему защиты прав тех, кто борется с браконьерами на воде. Законопроект планируют внести в Государственную Думу.
Парламентарии предлагают застраховать рыболовных инспекторов. Каждого сотрудника — на сумму 1,5 миллиона рублей. Только в прошлом году в регионе произошло 12 нападений на работников, причем половина из них пострадали от рук браконьеров.
Всего же депутаты рассмотрели более 40 вопросов. Они связаны с бесплатной юридической помощью, сельским хозяйством, экологией, автодорожным комплексом. В первом чтении одобрили инициативу об обязательном строительном контроле во время капремонта многоквартирных домов. Это касается общедомового имущества в виде лифтов, подвалов, крыш, лестниц и других объектов. Планируется, что следить за процессом будут представители региональной власти.