В Башкирии музей «Шульган-Таш» выпустил календарь на 2025 год

«История мамонтоводства в Башкортостане». Под таким названием Музейный комплекс «Шульган-Таш» представил календарь на 2025 год. Это вторая редакция, где картинки стали краше и реалистичней. Иллюстрации — это фантазия на тему «Если бы мамонты были одомашнены».

Так, они принимают участие в военных походах и помогают громить армию Наполеона, катают детей, вспахивают поля, участвуют в первомайских парадах, а на Новый год тащат из леса ёлку в село. Дополняют иллюстрации стихи известных поэтов, переделанных под тему мамонтов. Увидеть календарь можно в сувенирных магазинах и в магазине издательства «Китап».





