Минздрав Башкирии ответил на вопрос о нехватке инсулина в аптеках

В «Итогах года» Владимиру Путину в прямом эфире жительница Нефтекамска задала вопрос о нехватке инсулина в аптеках. Заместитель министра здравоохранения Ольга Шайхутдинова пояснила «Башинформу», что нехватки лекарств в городе нет.
По данным профильного министерства, в Нефтекамске на данный момент есть 270 упаковок инсулина. В целом по республике таких упаковок насчитывается более 46 тысяч, из них для федеральных льготников - 36 тысяч.
Выяснилось, что пациентка не обращалась в поликлинику с июля 2024 года. Вчера же она оставила обращение, её вызвали на прием и выписали соответствующий рецепт.