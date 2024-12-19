Минздрав Башкирии ответил на вопрос о нехватке инсулина в аптеках

В «Итогах года» Владимиру Путину в прямом эфире жительница Нефтекамска задала вопрос о нехватке инсулина в аптеках. Заместитель министра здравоохранения Ольга Шайхутдинова пояснила «Башинформу», что нехватки лекарств в городе нет.

По данным профильного министерства, в Нефтекамске на данный момент есть 270 упаковок инсулина. В целом по республике таких упаковок насчитывается более 46 тысяч, из них для федеральных льготников - 36 тысяч.