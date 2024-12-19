«Итоги года с Владимиром Путиным»: как это было

4,5 часа длилась совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Владимира Путина. За это время Президент страны ответил на 76 вопросов, 14 из которых касались проведения СВО. Как проходило подведение итогов года с главой государства?

Двери Гостиного двора, где проходила совмещённая прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина, для журналистов открылись задолго до начала мероприятия. Уже в 8 утра перед зданием выстроилась очередь на прохождение контроля безопасности. Первыми начали запускать как раз тележурналистов. Мы свою работу в фойе Гостиного двора начали в 9 часов с общения с коллегами из других регионов, а также зарубежными корреспондентами.

Пришлось сегодня поработать и в непривычном для себя формате, то есть по ту сторону камеры. Журналисты из региональных СМИ в основном интересовались, как мы привлечем к себе внимание Президента и что у него спросим. Кстати, на пресс-конференцию главы государства из Башкортостана, помимо телеканала БСТ, приехали журналисты из информагентства «Башинформ» и газеты «Зианчуринские зори».

Как жить в таком мире, который, кажется, сошёл с ума? С такого вопроса ведущей началась прямая линия главы государства. Отвечая, Владимир Путин отметил, что Россия очень даже хорошо справляется с вызовами, а что касается экономики, показывает положительную динамику – растет индекс промышленного производства. Но вместе с этим не стоит на месте инфляция. Прежде всего это беспокоит Президента.

Рост цен очень волнует и население. По крайней мере, очень много обращений на прямую линию поступило касаемо повышения стоимости товаров и услуг. Всё же главной темой общения с журналистами стала специальная военная операция. Наибольшее количество вопросов тем или иным образом затрагивали СВО.