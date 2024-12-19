Эксперты из Башкирии прокомментировали «Итоги года с Владимиром Путиным»

Много обсуждались вопросы экономики. Владимир Путин предупредил, что темп роста экономики нашей страны несколько превышает ожидаемые показатели, и даже назвал экономику «перегретой», и в этой части предупредил, что в следующем году темпы экономического роста могут снизиться, обозначив это как некое проявление нормы, потому что экономике нужно заземлиться и снизить разгоряченные темпы своего роста.

Арсен Шаяхметов, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республики Башкортостан