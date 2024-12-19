Эксперты из Башкирии прокомментировали «Итоги года с Владимиром Путиным»

«Итоги года с Владимиром Путиным – это настоящий диалог Президента с народом». Такую оценку дали эксперты пресс-конференции и прямой линии главы государства. На десятки вопросов Владимир Путин дал развернутые ответы, демонстрируя свою погруженность и знание всех проблем и вопросов в обществе. Немалую часть заняла тема СВО, где затронули поддержку военнослужащих и их семей.

Владимир Владимирович высоко оценил работу фонда «Защитники Отечества», отметил такое важное направление работы, как трудоустройство наших бойцов. Занятость является одним из основных условий социализации ветеранов. Высокая оценка работы Президентом – это большая ответственность для нас. Мы и дальше будем делать всё, чтобы наши воины чувствовали нашу заботу, внимание и уважение.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Также эксперты отмечают, что практически каждая тема заданного вопроса из одного региона была актуальна для многих других субъектов страны. И получилось так, что Владимир Путин отвечал сразу тысячам жителей страны.

Практически по каждому заданному вопросу Владимир Владимирович либо отвечает четким поручением правительству, законодателям, органам судебной власти, либо отмечает, какие моменты необходимо исправить в той или иной ситуации регионам нашей страны.

Зульфия Гайсина, председатель совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества

Много обсуждались вопросы экономики. Владимир Путин предупредил, что темп роста экономики нашей страны несколько превышает ожидаемые показатели, и даже назвал экономику «перегретой», и в этой части предупредил, что в следующем году темпы экономического роста могут снизиться, обозначив это как некое проявление нормы, потому что экономике нужно заземлиться и снизить разгоряченные темпы своего роста.

Арсен Шаяхметов, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республики Башкортостан
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