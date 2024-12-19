Эксперты из Башкирии прокомментировали «Итоги года с Владимиром Путиным»

«Итоги года с Владимиром Путиным – это настоящий диалог Президента с народом». Такую оценку дали эксперты пресс-конференции и прямой линии главы государства. На десятки вопросов Владимир Путин дал развернутые ответы, демонстрируя свою погруженность и знание всех проблем и вопросов в обществе. Немалую часть заняла тема СВО, где затронули поддержку военнослужащих и их семей.
Также эксперты отмечают, что практически каждая тема заданного вопроса из одного региона была актуальна для многих других субъектов страны. И получилось так, что Владимир Путин отвечал сразу тысячам жителей страны.