В Уфе прошли всероссийские соревнования «Плыви к мечте»

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе принял всероссийские соревнования «Плыви к мечте» среди лиц с интеллектуальными нарушениями класса ИН2. Около 50 пловцов из 14 субъектов России и Республики Беларусь боролись за медали. Честь Башкортостана защищали 12 спортсменов из Стерлитамака, Туймазов и Уфы.

Республика Беларусь, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и много других гостей посетили столицу нашей республики. Ведь Уфа стала местом проведения первых всероссийских соревнований среди лиц с интеллектуальными нарушениями, где участие принимали исключительно «солнечные дети».

Уфа славится своим гостеприимством. Так и на открытии соревнований гостей нашего города поприветствовали и вручили памятные подарки. А к участникам соревнований заглянул и сам Дед Мороз.

Почему именно мы? Наша республика всё-таки всегда славилась традициями паралимпийского спорта, и родилась идея у людей, которые неравнодушны к этому направлению, чтобы именно этот старт в рамках федерации лиц с интеллектуальными нарушениями в отдельном классе, где у нас присутствуют ребята только с синдромом Дауна, проходил именно в Уфе.

Наиль Гарифуллин, главный судья всероссийских соревнований «Плыви к мечте»

Всероссийские соревнования были поделены на две категории: чемпионат, где участие приняли спортсмены старше 18 лет, и первенство среди юниоров. Боролись за победу сильнейшие пловцы своих регионов. Нашу республику представили 12 спортсменов. И всё внимание приковано к звездочке нашей республики Анастасии Сахаповой. Уже не раз спортсменка поднималась на пьедестал почета. На домашнем старте не могла уступить. На стометровке баттерфляем и вольным стилем Настя завоевала золото, на третьей ступени остановилась на дистанции 400 метров вольным стилем.

Фото №1 - В Уфе прошли всероссийские соревнования «Плыви к мечте»

Самое серьезное на соревнованиях – это «дельфин». Я ко всему готова и стремлюсь к своей победе, к своей мечте. Я хочу улучшить свое время и быть первой, быть сильнейшей.

Анастасия Сахапова, победительница всероссийских соревнований по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями «Плыви к мечте»

У каждого спортсмена своя группа поддержки, без этого на соревнованиях никак. Дмитрий Пупков из города Урай своим соперникам составил серьезную конкуренцию, ведь в плавании он уже более 10 лет, а на соревнованиях становиться лучшим – уже традиция. В Уфе Дима стал обладателем четырех золотых наград и еще одной бронзовой.

Лёша Дегтярев – это тоже мой любимый соперник, ну и Леонид тоже. Мы боремся. Мы улучшаем своё время и так далее. Главная задача у меня – мастера спорта получить, но нужно усиленно тренироваться.

Дмитрий Пупков, победитель всероссийских соревнований по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями «Плыви к мечте» /г. Урай/

Но независимо от результатов, все участники уже победители. Ведь порой, сталкиваясь с жизненными трудностями, они продолжают «плыть к мечте».

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