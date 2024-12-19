В Уфе прошли всероссийские соревнования «Плыви к мечте»

Самое серьезное на соревнованиях – это «дельфин». Я ко всему готова и стремлюсь к своей победе, к своей мечте. Я хочу улучшить свое время и быть первой, быть сильнейшей.

Анастасия Сахапова, победительница всероссийских соревнований по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями «Плыви к мечте»