В Уфе прошли всероссийские соревнования «Плыви к мечте»

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе принял всероссийские соревнования «Плыви к мечте» среди лиц с интеллектуальными нарушениями класса ИН2. Около 50 пловцов из 14 субъектов России и Республики Беларусь боролись за медали. Честь Башкортостана защищали 12 спортсменов из Стерлитамака, Туймазов и Уфы.
Республика Беларусь, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и много других гостей посетили столицу нашей республики. Ведь Уфа стала местом проведения первых всероссийских соревнований среди лиц с интеллектуальными нарушениями, где участие принимали исключительно «солнечные дети».
Уфа славится своим гостеприимством. Так и на открытии соревнований гостей нашего города поприветствовали и вручили памятные подарки. А к участникам соревнований заглянул и сам Дед Мороз.
Всероссийские соревнования были поделены на две категории: чемпионат, где участие приняли спортсмены старше 18 лет, и первенство среди юниоров. Боролись за победу сильнейшие пловцы своих регионов. Нашу республику представили 12 спортсменов. И всё внимание приковано к звездочке нашей республики Анастасии Сахаповой. Уже не раз спортсменка поднималась на пьедестал почета. На домашнем старте не могла уступить. На стометровке баттерфляем и вольным стилем Настя завоевала золото, на третьей ступени остановилась на дистанции 400 метров вольным стилем.
У каждого спортсмена своя группа поддержки, без этого на соревнованиях никак. Дмитрий Пупков из города Урай своим соперникам составил серьезную конкуренцию, ведь в плавании он уже более 10 лет, а на соревнованиях становиться лучшим – уже традиция. В Уфе Дима стал обладателем четырех золотых наград и еще одной бронзовой.
Но независимо от результатов, все участники уже победители. Ведь порой, сталкиваясь с жизненными трудностями, они продолжают «плыть к мечте».