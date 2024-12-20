Жители Федоровского района хотят отремонтировать памятник в рамках ППМИ

Жители села Акбулатово Федоровского района решили провести капитальный ремонт памятника погибшим землякам-воинам Великой Отечественной войны. Этот проект они выбрали для участия в программе поддержки местных инициатив.

На итоговом собрании выбрали инициативную группу для координации работы по проекту, которая будет помогать администрации до момента завершения проекта. Жители примут участие в субботнике и благоустройстве территории вокруг памятника, а также соберут необходимую часть средств. До 1 млн 200 тысяч рублей выделит республиканский бюджет.