ХК «Салават Юлаев» проведёт заключительный выездной матч в этом году

Сегодня «Салават Юлаев» проведёт заключительный матч на выезде в этом году. Соперником нашей команды станет «Металлург» из Магнитогорска. Напомним, позавчера уфимцы прервали шестиматчевую победную серию, уступив в «зелёном дерби» казанскому «Ак Барсу» – 2:3.

В этом сезоне юлаевцы с коллективом из Магнитогорска встречались уже дважды. Пока нашей команде обыграть соперника не удавалось. Сумеют ли сегодня уфимцы завершить матч в свою пользу, узнаем вечером. Прямая трансляция встречи на телеканале БСТ начнётся в 18:50.