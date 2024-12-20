Сердцевиной прямой линии стал ответ на вопрос иностранного журналиста из BBC Стивена Розенберга о том, удалось ли сохранить и укрепить страну за последние 25 лет после передачи власти от Бориса Ельцина. Владимир Путин подчеркнул, что считает, что не только уберег страну, но и отодвинул ее от края пропасти. Он акцентировал внимание на том, что до его прихода к власти Россия была на пути утраты суверенитета и без этого элемента она не могла бы существовать как самостоятельное государство. Этот ответ является определяющим для понимания политики руководства в международных отношениях и объясняет многие политические шаги.

Марат Сафин, эксперт Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, политолог