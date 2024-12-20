Эксперты из Башкирии отметили наиболее важные ответы Путина на прямой линии

«На прямой линии не было запретных тем». Такую оценку дают эксперты «Итогам года с Владимиром Путиным». Они отмечают, что Президент страны в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отвечал на все вопросы честно и откровенно.
Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал высший уровень профессионализма, так как нет тем, в которые он бы не был погружен. А в деле международных отношений руководитель государства всегда оставляет возможность диалога даже с недружественными странами. Главное условие – уважение интересов России.