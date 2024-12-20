В Башкирии осудили женщину за получение выплат на умершую дочь

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что она с 2013 года получала пенсию и пособия по уходу за дочерью-инвалидом, но в апреле 2020 года не уведомила пенсионный фонд о её смерти и продолжала получать деньги. С мая 2020 года по март текущего года виновница потратила на собственные нужды около 1,5 млн рублей.