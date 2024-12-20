В Башкирии ледовый городок пострадал от рук вандалов

В преддверии открытия ледового городка в Салаватском районе вандалы повредили новогоднюю иллюминацию, порвав гирлянду на одном из ледяных арт-объектов. Об этом сообщил глава района Марс Кашапов в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что несмотря на старания организаторов, которые украсили главную площадь района яркими световыми инсталляциями, действия вандалов омрачили предпраздничную атмосферу.

Однако площадь находится под круглосуточным видеонаблюдением. По словам Кашапова, это позволит без труда установить личности нарушителей.

Глава района заверил жителей, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание за свой вандализм.