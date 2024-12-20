Врачи Башкирии помогли спортсмену сохранить палец

В Октябрьском врачи помогли 37-летнему спортсмену после серьёзной травмы. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения.

Фото №1 - Врачи Башкирии помогли спортсмену сохранить палец

Во время тренировки мужчина повредил палец, но обратился к врачам только через 10 дней. Спортсмен заметил, что после травмы он не может нормально держать предметы. Пациенту диагностировали полный разрыв связки в пальце.

Было принято решение провести операцию. Во время вмешательства хирурги обнаружили, что сухожилие оторвалось от кости, и обычный шов здесь не подойдет. Они применили специальный метод шва для надежной фиксации сухожилия. Поскольку размеры сухожилия очень маленькие, вмешательство требовало навыков микрохирургии. Подобные операции обычно выполняются в специализированных отделениях хирургии кисти и требуют высокой квалификации.

Мужчину выписали на четвёртый день после операции. Он сможет продолжить занятия спортом.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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