Врачи Башкирии помогли спортсмену сохранить палец

Было принято решение провести операцию. Во время вмешательства хирурги обнаружили, что сухожилие оторвалось от кости, и обычный шов здесь не подойдет. Они применили специальный метод шва для надежной фиксации сухожилия. Поскольку размеры сухожилия очень маленькие, вмешательство требовало навыков микрохирургии. Подобные операции обычно выполняются в специализированных отделениях хирургии кисти и требуют высокой квалификации.