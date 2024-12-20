Эксперты из Башкирии оценили заявление Путина о восстановлении новых регионов России

С удовольствием бизнес придет туда, чтобы вложиться и затем заработать. Это ведь касается не только промышленности – да, там богатые ископаемые, сохранилась серьезная производственная база. Но это еще и инфраструктура: жилье, объекты коммерческой недвижимости. Те рыночные механизмы, которые работают на территории всей страны, я думаю, они будут очень эффективно работать и на новых территориях. Это будет и иностранный капитал, и наши предприниматели, и местные.

Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России