Эксперты из Башкирии оценили заявление Путина о восстановлении новых регионов России

«Президент
показал, что России вполне хватит сил восстановить всё в новых регионах».
Такого мнения придерживаются эксперты. В ходе прямой линии и пресс-конференции
Владимир Путин отметил, что программа восстановления и развития этих территорий
рассчитана до 2030 года. И многое по ней уже сделано.
Президент
заявил, что в течение трех лет в нормативное состояние там приведут дорожную
сеть. Сюда же придет бизнес и инвестиции.
С удовольствием бизнес придет туда,
чтобы вложиться и затем заработать. Это ведь касается не только промышленности
– да, там богатые ископаемые, сохранилась серьезная производственная база. Но это
еще и инфраструктура: жилье, объекты коммерческой недвижимости. Те рыночные
механизмы, которые работают на территории всей страны, я думаю, они будут очень
эффективно работать и на новых территориях. Это будет и иностранный капитал, и
наши предприниматели, и местные.Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России
Страна
бурно развивается, несмотря на санкции и ограничения, говорят эксперты.
Экономика, промышленность, технологии. Россия демонстрирует, что не будет
зависимой.
Это очень важный момент, что,
несмотря на СВО, мы не только не оказались в упадке, а наоборот, стали подниматься,
что, наверное, и должно быть. Именно элементы зависимости, от которых мы с 2000
года избавлялись после событий 90-х годов, они и сдерживали наше развитие – технологическое,
экономическое и духовное.Сергей Семёнов, политолог, эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан