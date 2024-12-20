Эксперты из Башкирии оценили заявление Путина о восстановлении новых регионов России

«Президент показал, что России вполне хватит сил восстановить всё в новых регионах». Такого мнения придерживаются эксперты. В ходе прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин отметил, что программа восстановления и развития этих территорий рассчитана до 2030 года. И многое по ней уже сделано.

Президент заявил, что в течение трех лет в нормативное состояние там приведут дорожную сеть. Сюда же придет бизнес и инвестиции.

С удовольствием бизнес придет туда, чтобы вложиться и затем заработать. Это ведь касается не только промышленности – да, там богатые ископаемые, сохранилась серьезная производственная база. Но это еще и инфраструктура: жилье, объекты коммерческой недвижимости. Те рыночные механизмы, которые работают на территории всей страны, я думаю, они будут очень эффективно работать и на новых территориях. Это будет и иностранный капитал, и наши предприниматели, и местные.

Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России

Страна бурно развивается, несмотря на санкции и ограничения, говорят эксперты. Экономика, промышленность, технологии. Россия демонстрирует, что не будет зависимой.

Это очень важный момент, что, несмотря на СВО, мы не только не оказались в упадке, а наоборот, стали подниматься, что, наверное, и должно быть. Именно элементы зависимости, от которых мы с 2000 года избавлялись после событий 90-х годов, они и сдерживали наше развитие – технологическое, экономическое и духовное.

Сергей Семёнов, политолог, эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан
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