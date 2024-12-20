В Уфе открылась выставка «Многоцветие традиций»

В Уфимской художественной галерее открылась новая выставка под названием «Многоцветие традиций». Она стала 4-й по счету, на которой было представлено порядка 120 работ.

Это своеобразный итог годовой работы Союза художников, посвященный Году семьи в стране. Произведения изобразительного искусства — картины и скульптуры — в разных техниках и оформленные в разных стилях. Помимо работ опытных мастеров, в залы галереи поступили работы членов Союза Молодых Художников. Выставка будет работать до конца января.