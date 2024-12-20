Четверо жителей Башкирии осуждены за кражу трубопроводов на 36 млн рублей

В Нефтекамске состоялся суд, который вынес приговор четверым мужчинам за кражу трубопроводов на сумму свыше 36 миллионов рублей. По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, преступления были совершены в период с августа 2020 года по апрель 2021 года.
Обвиняемые занимались хищением выведенных из эксплуатации трубопроводов, которые затем перепродавали различным лицам и компаниям.
Свою вину подсудимые не признали. Суд приговорил фигурантов дела на сроки от 6,5 года до 8,5 года лишения свободы в колониях строгого режима и обязал возместить причиненный ущерб в полном объеме.