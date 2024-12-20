В Башкирии в пещере «Иманай» нашли уникальный артефакт

Учёные поделились исследованиями уникальных находок из пещеры «Иманай» нацпарка «Башкирия». Она знаменита тем, что там были обнаружены останки древних животных и орудия труда неандертальцев. Это самое крупное в мире местонахождение костей малого пещерного медведя. Одна из находок стала единственным в мире подтверждением охоты на него древним человеком.

35 тысяч лет назад, подкравшись зимой к спящему зверю, охотник убил одним ударом копья малого пещерного медведя. Но сделано это было не ради пропитания.

Вот так путём аналитики артефактов они читают прошлое. В 2009 году археологам в Мелеузовском районе местный житель показал пещеру. Тогда специалисты и не подозревали, что обнаружат здесь древнейший археологический и палеонтологический памятник, одно из крупнейших в мире собраний останков пещерных медведей и гигантских пещерных львов. А вместе с тем и изделия древних людей, которые дадут учёным ответы на многие вопросы.

И более того, находки позволят понять, откуда пришли неандертальцы, выбравшие своим домом Урал. Находкам около 35 тысяч лет. Но вместе с тем археологами были обнаружены более древние стоянки, но уже людей современного облика. Это говорит о том, что неандертальцы жили с ними в один период.