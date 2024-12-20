В Уфе во Дворце борьбы стартовал турнир «Кубок Автодора»

В нём принимают участие коллективы из 10 регионов, а схватки проходят в формате «стенка на стенку» в четырёх возрастных группах. В каждой команде по 15 борцов, многие из которых чемпионы России и мира. Потому на уфимских коврах царит серьезная конкуренция.