В Уфе во Дворце борьбы стартовал турнир «Кубок Автодора»

Уфимский Дворец борьбы продолжает принимать крупнейшие соревнования. Сегодня в столице Республики стартовал Всероссийский командный турнир «Кубок Автодора» по греко-римской борьбе.
В нём принимают участие коллективы из 10 регионов, а схватки проходят в формате «стенка на стенку» в четырёх возрастных группах. В каждой команде по 15 борцов, многие из которых чемпионы России и мира. Потому на уфимских коврах царит серьезная конкуренция.
Сегодня прошли предварительные встречи. Сборная нашей республики сумела обойти представителей Нижнего Новгорода и Татарстана. Уступили они лишь борцам из Московской области. Завтра состоятся поединки за первое и третье места.