Житель Уфы уберёг 81-летнюю пенсионерку от мошенников

В Уфе местный житель уберёг 81-летнюю женщину от мошенников. Об этом сообщили в МВД.

Мужчина случайно заметил пенсионерку у торгового центра. Женщина активно разговаривала по телефону, и по некоторым слова мужчина понял, что пенсионерка на связи с мошенниками.

Мужчина остановил разговор женщины и обратился к полицейским. Оказалось, пенсионерка чуть не стала жертвой популярной мошеннической схемы – женщину убеждали продлить срок действия договора об оказании телефонных услуг.