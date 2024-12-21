Житель Уфы уберёг 81-летнюю пенсионерку от мошенников

В Уфе местный житель уберёг 81-летнюю женщину от мошенников. Об этом сообщили в МВД.
Мужчина случайно заметил пенсионерку у торгового центра. Женщина активно разговаривала по телефону, и по некоторым слова мужчина понял, что пенсионерка на связи с мошенниками.
Мужчина остановил разговор женщины и обратился к полицейским. Оказалось, пенсионерка чуть не стала жертвой популярной мошеннической схемы – женщину убеждали продлить срок действия договора об оказании телефонных услуг.
По данному факту возбуждено уголовное дело.