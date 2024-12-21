Башкирия готова оказать помощь Татарстану после атаки беспилотников

Радий Хабиров созвонился с Главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Башкортостан готов оказать всю необходимую помощь братскому региону, заявил глава республики.

В социальных сетях Радий Хабиров опубликовал пост.

Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению. Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Выступая на Совете по культуре, Радий Хабиров вновь обозначил свою позицию по поддержке соседнего региона.

Хочу сказать, что сегодняшнее событие в Татарстане, где, по сути, режим Киева начал в открытую атаковать гражданские объекты, говорит о том, что все люди проявляют определённые героизмы. Все мы находимся на передовой СВО. Башкортостан всегда готов помочь, так мы и должны все поступать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Напомним, сегодня утром Казань массово атаковали беспилотники, всего было зафиксировано восемь прилетов, большинство из них — в жилые дома. Эксперты заявили, что Башкортостан связан с Татарстаном и личными, и деловыми связями. И то, что наша республика готова помогать, это абсолютно естественно и ожидаемо.

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