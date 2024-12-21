Башкирия готова оказать помощь Татарстану после атаки беспилотников

Радий Хабиров созвонился с Главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Башкортостан готов оказать всю необходимую помощь братскому региону, заявил глава республики.
В социальных сетях Радий Хабиров опубликовал пост.
Выступая на Совете по культуре, Радий Хабиров вновь обозначил свою позицию по поддержке соседнего региона.
Напомним, сегодня утром Казань массово атаковали беспилотники, всего было зафиксировано восемь прилетов, большинство из них — в жилые дома. Эксперты заявили, что Башкортостан связан с Татарстаном и личными, и деловыми связями. И то, что наша республика готова помогать, это абсолютно естественно и ожидаемо.