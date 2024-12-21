Башкирия готова оказать помощь Татарстану после атаки беспилотников

Хочу сказать, что сегодняшнее событие в Татарстане, где, по сути, режим Киева начал в открытую атаковать гражданские объекты, говорит о том, что все люди проявляют определённые героизмы. Все мы находимся на передовой СВО. Башкортостан всегда готов помочь, так мы и должны все поступать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан