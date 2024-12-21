Радий Хабиров поручил построить в Уфе Дом музыки

В Уфе построят Дом музыки. Об этом сообщил Радий Хабиров на заседании Совета по развитию культуры и искусства при главе Башкортостана. Здесь же подвели итоги успешной реализации нацпроекта «Культура» в 2024 году. В его рамках было отремонтировано более 100 объектов культуры. Особое внимание уделили учреждениям в районах республики.
Открытие кинозала стало настоящим праздником для жителей Миякинского района. Этот вопрос подняли на прошедшей «Прямой линии». И уже через неделю стало известно, что кинозалу быть. Культура малой Родины — то направление, в котором республика усердно трудилась в уходящем году. Проделанную работу оценили на федеральном уровне.
А на заседании Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства наметили планы на следующий год. Среди задач — создать один из лучших центров анимации в стране. Глава Башкортостана выслушал и новые предложения. Просили привлечь молодежь к культуре, организовать гастроли творческих коллективов в муниципалитетах республики.
Высокую оценку получил вклад Башкортостана в культурную помощь военнослужащим. Как заявил Радий Хабиров, создание патриотического контента всех направлений и жанров становится важнейшей задачей для деятелей искусства. Начальник отдела Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер рассказала, что опыт республики активно перенимают другие регионы.
Планов на 2025 год много. Реконструкция учреждений культуры по всей республике, открытие музея возвращенных имен. А к восстановлению памятника Салавату Юлаеву привлекут лучших реставраторов из Москвы и Санкт-Петербурга.