Радий Хабиров поручил построить в Уфе Дом музыки

Вот такой вот эффект, он очень полезен для всех наших регионов, такой опыт. Потому что нам всегда очень важно посмотреть на то, где уже получилось. Чтобы дотянуться, чтобы сделать так же, делать лучше. И вот такая соревновательность, она, конечно, работает на создание высокого качества, комфортной среды для людей.

Ольга Казакова, председатель Комитета государственной думы российской федерации по культуре