Современники в лицах: в Уфе прошла выставка портретной фотографии. Один день в Арт Квадрате, в пространстве универмага «Фабрика» можно было увидеть около трёхсот снимков жителей столицы Башкортостана. Автор — Дим Тулунгужин, который пригласил на вечер тех, с кем ему довелось поработать.
Айгуль Мухамедьянову портретист из Уфы Дим Тулунгужин много раз уже фотографировал. Но каждый раз особенный. Айгуль в них видит себя по-новому. Его снимки отражают эмоции и личность человека.
В этот вечер здесь собрались уфимцы, повод необычный — фотовыставка. Перед объективом сам автор снимков, пока чувствует себя неуютно, привык работать за кадром. День был выбран не случайно. Сегодня день моего рождения. Конкретно в таком формате выставка существует с 2022 года. Это третья выставка, когда я показываю результаты своей работы за год.
На этой выставке несколько поколений. Для них это память. Почти шежере в фотографиях. На долгие годы и даже на века. Сегодня это фотография, а через несколько лет — история.
В планах фотографа выпустить книгу с портретами и историями героев его фотосессий. Для мастера — это переживания, тревоги, радости, настроения и даже глубина человека.
Мечта Дима Тулунгужина — собрать выставку масштабнее. Фотограф хочет сделать портреты всех жителей Уфы.