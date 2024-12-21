В Уфе прошла выставка портретной фотографии

Современники в лицах: в Уфе прошла выставка портретной фотографии. Один день в Арт Квадрате, в пространстве универмага «Фабрика» можно было увидеть около трёхсот снимков жителей столицы Башкортостана. Автор — Дим Тулунгужин, который пригласил на вечер тех, с кем ему довелось поработать.

Айгуль Мухамедьянову портретист из Уфы Дим Тулунгужин много раз уже фотографировал. Но каждый раз особенный. Айгуль в них видит себя по-новому. Его снимки отражают эмоции и личность человека.

Вообще, у меня это была пятая фотосессия, юбилейная, мы её даже отмечали с тортиком, со свечкой. А вообще у меня такие живые фотографии тоже есть, но эта мне больше нравится, так как она именно передаёт моё естество. Айгуль Мухамедьянова, участник выставки «Димогра»

В этот вечер здесь собрались уфимцы, повод необычный — фотовыставка. Перед объективом сам автор снимков, пока чувствует себя неуютно, привык работать за кадром. День был выбран не случайно. Сегодня день моего рождения. Конкретно в таком формате выставка существует с 2022 года. Это третья выставка, когда я показываю результаты своей работы за год.

Мой товарищ-маркетолог, разбирая мою деятельность, сказал, что Радмир, у тебя очень ужасные фотографии, я тебя отведу к человеку, который сделает из тебя на фотографии человека. Радмир Сафин, участник выставки «Димограм»

На этой выставке несколько поколений. Для них это память. Почти шежере в фотографиях. На долгие годы и даже на века. Сегодня это фотография, а через несколько лет — история.

Только младшая дочь родилась, ей было 2,5 месяца, мы попали к нему на Сансару, вот эта фотография. Она была совсем малышкой. И у нас план появился каждые два года делать эту Сансару. семья Гатауллиных, участники выставки «Димограм»

В планах фотографа выпустить книгу с портретами и историями героев его фотосессий. Для мастера — это переживания, тревоги, радости, настроения и даже глубина человека.

События происходят в вымышленном городе М., который существует только в сознании фотографа. И все люди, события и места в этом городе — это проекция из реального мира. Дим Тулунгужин, фотограф-портретист, организатор выставки «Димограм»