В Уфе определили победителей соревнований по греко-римской борьбе

Сегодня определили победителей и призеров Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе за «Кубок Автодора». Турнир проходил в уфимском Дворце борьбы. Мероприятие посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Состязания собрали сильнейших спортсменов из 10 регионов России.

Соревнования прошли в пятый раз, но впервые в новом формате. В каждой команде было по 15 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше. Накануне состоялись предварительные поединки, сегодня на турнире разыграли медали. Первыми на ковер вышли сборные Москвы и Республики Башкортостан. Эта матчевая встреча осталась за хозяевами — 10:5.