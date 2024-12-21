В Уфе определили победителей соревнований по греко-римской борьбе

Сегодня определили победителей и призеров Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе за «Кубок Автодора». Турнир проходил в уфимском Дворце борьбы. Мероприятие посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Состязания собрали сильнейших спортсменов из 10 регионов России.
Соревнования прошли в пятый раз, но впервые в новом формате. В каждой команде было по 15 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше. Накануне состоялись предварительные поединки, сегодня на турнире разыграли медали. Первыми на ковер вышли сборные Москвы и Республики Башкортостан. Эта матчевая встреча осталась за хозяевами — 10:5.
В финале соревнований боролись спортсмены Московской области и Санкт-Петербурга. По итогам 15-ти поединков первое место и главный кубок завоевала сборная Московской области. Они выиграли в командном соревновании со счетом 9:6.