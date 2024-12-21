В Уфе проходит Республиканская Универсиада по боксу

Эти соревнования входят в программу соревнований среди вузов на Кубок главы Республики Башкортостан. Участие в турнире принимают студенты 6 ведущих высших учебных заведений республики. Универсиада проходит в течение трех дней. В пятницу прошли предварительные бои, в субботу полуфиналы. Финалы пройдут в воскресенье.

Сегодняшняя универсиада — это такое важное мероприятие. Тем более что посвящается Тухвату Халимовичу Аслаеву. Педагогу и ученому, который многое сделал для подрастающего поколения. Здесь совмещение воспитания патриотизма и бойцовских качеств. Поэтому я не мог их пропустить, хотел поддержать и организаторов, и пожелания боксерам сказать.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан, президент Федерации бокса Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе проходит Республиканская Универсиада по боксу

Универсиада посвящена памяти ученого и педагога Тухвата Халимовича Аслаева. Его сын, Сагит Аслаев, многие годы успешно руководил Федерацией бокса Башкортостана, воспитал много прославленных спортсменов. Универсиада является отборочным этапом на чемпионат России среди студентов. Команда, которая займет первое место на республиканском уровне, будет защищать честь Башкортостана на этих соревнованиях.

Участвует больше 60 человек. В этом году команды очень сильные. Много кандидатов в мастера спорта, разрядников.

Денис Огуречников, главный судья соревнований
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