В Уфе проходит Республиканская Универсиада по боксу

Сегодняшняя универсиада — это такое важное мероприятие. Тем более что посвящается Тухвату Халимовичу Аслаеву. Педагогу и ученому, который многое сделал для подрастающего поколения. Здесь совмещение воспитания патриотизма и бойцовских качеств. Поэтому я не мог их пропустить, хотел поддержать и организаторов, и пожелания боксерам сказать.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан, президент Федерации бокса Республики Башкортостан