В Уфе проходит Республиканская Универсиада по боксу

Эти соревнования входят в программу соревнований среди вузов на Кубок главы Республики Башкортостан. Участие в турнире принимают студенты 6 ведущих высших учебных заведений республики. Универсиада проходит в течение трех дней. В пятницу прошли предварительные бои, в субботу полуфиналы. Финалы пройдут в воскресенье.
Универсиада посвящена памяти ученого и педагога Тухвата Халимовича Аслаева. Его сын, Сагит Аслаев, многие годы успешно руководил Федерацией бокса Башкортостана, воспитал много прославленных спортсменов. Универсиада является отборочным этапом на чемпионат России среди студентов. Команда, которая займет первое место на республиканском уровне, будет защищать честь Башкортостана на этих соревнованиях.