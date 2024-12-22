В Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег

В Башкирии ожидается мокрый снег и похолодание до -12°C. Сегодня, 22 декабря, по информации Башгидрометцентра, осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. На некоторых участках дорог возможны гололёд, снежные накаты и заносы. Ветер будет умеренным, южного направления. Ночью температура опустится до -2° до -7°C, в ясную погоду - до -12°C. Днём воздух прогреется до 0°, -5°C.
В понедельник, 23 декабря, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Водителям нужно проявлять осторожность на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Ветер останется южным и порывистым. Ночью температура будет варьироваться от -4° до -16°C, днём ожидается от -3° до -8°C.