В Башкирии ожидается похолодание и мокрый снег

В Башкирии ожидается мокрый снег и похолодание до -12°C. Сегодня, 22 декабря, по информации Башгидрометцентра, осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. На некоторых участках дорог возможны гололёд, снежные накаты и заносы. Ветер будет умеренным, южного направления. Ночью температура опустится до -2° до -7°C, в ясную погоду - до -12°C. Днём воздух прогреется до 0°, -5°C.