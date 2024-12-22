В Башкирии при пожаре в частном доме погибли три человека

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пожара, который унёс жизни трёх человек. Инцидент произошёл в Дуванском районе, в деревне Старохалилово, где в одноэтажном бревенчатом доме жили 59-летний мужчина, его 34-летний сын и 33-летняя невестка. Пожар начался утром 21 декабря. Во время тушения были найдены тела погибших.