В Башкирии задержаны 54 пьяных водителя

В Башкирии в рамках операции «Трезвый водитель» было задержано 54 водителя, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. По словам главы ГАИ РБ Владимира Севастьянова, за последний день в республике было зафиксировано более 1100 правонарушений.
Троим из пойманных водителей может грозить уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения со стороны пьяных водителей или пешеходов, вы можете сообщить об этом в МВД по номеру: (8️3️47️)279-32-92.