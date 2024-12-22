В Башкирии задержаны 54 пьяных водителя

В Башкирии в рамках операции «Трезвый водитель» было задержано 54 водителя, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. По словам главы ГАИ РБ Владимира Севастьянова, за последний день в республике было зафиксировано более 1100 правонарушений.