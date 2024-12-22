В Башкирии задержали водителя после смертельного наезда на пешехода

В Башкирии задержан водитель, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия. Авария случилась вечером 18 декабря в Белорецком районе на 165 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Предварительно, водитель наехал на 53-летнего мужчину, который находился на проезжей части, не имея светоотражающих элементов. В результате удара пешеход погиб на месте. Водитель, не оказав помощи, уехал.

Сотрудники полиции смогли определить марку автомобиля. С помощью специальной поисковой системы было также найдено само транспортное средство. Установив ориентировочный маршрут, сотрудники ДПС Бурзянского района смогли обнаружить машину «Renault Logan» с повреждениями на капоте. За рулем оказался 74-летний местный житель.