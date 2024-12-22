В Уфе завершена установка купола с крестом на храме святых Кирилла и Мефодия

В Уфе на строящемся Храме святых Кирилла и Мефодия установили купол с крестом. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщил об этом в своих соцсетях.

Следующим этапом специалисты начнут монтаж фальцевой кровли. На следующей неделе на входе со стороны улицы Комсомольской будет установлена икона «Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», а также начнётся установка окон и дверей. Весной планируется покраска деревянных элементов.

Открытие храма для прихожан запланировано на январь следующего года. Мавлиев выразил благодарность местным предпринимателям за помощь в восстановлении значимых исторических объектов.