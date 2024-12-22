«Итоги года с Владимиром Путиным»: главные темы

Что будет с экономикой, судьба льготных видов ипотек и международные отношения. Вот только часть из того, что обсудили на прямой линии с Президентом страны. Традиционно Владимир Путин подвёл итоги уходящего года, общаясь с журналистами и жителями. Большое внимание уделили специальной военной операции. Диалог длился почти 4,5 часа. Участие приняли порядка 600 журналистов. Среди них был и корреспондент телеканала БСТ Руслан Батыргареев, который расскажет и покажет, что было в эфире и за кадром.

Наряду со строгими классическими – национальные костюмы. Какого-то строго дресс-кода нет. Задача журналистов в этот день – любыми способами привлечь к себе внимание Президента. Пришлось поработать и в непривычном для себя формате, то есть по ту сторону камеры. Главное, что интересовало коллег из региональных и федеральных СМИ: что спросите у Президента? На пресс-конференцию главы государства из Башкортостана, помимо телеканала БСТ, приехали журналисты из информагентства «Башинформ» и газеты «Зианчуринские зори».

В фойе Гостиного двора немало и зарубежных журналистов. Ограничений по дружественности страны нет. Здесь и корреспонденты американского NBC, и репортеры британского BBC. Среди иностранных коллег и рекордсмены по количеству участия в пресс-конференциях с Владимиром Путиным.

Как жить в таком мире, который, кажется, сошёл с ума? С такого вопроса ведущей началась прямая линия главы государства. Отвечая, Владимир Путин отметил, что Россия неплохо справляется с вызовами, а что касается экономики, показывает положительную динамику, растет индекс промышленного производства. Но вместе с этим не стоит на месте инфляция. Прежде всего это беспокоит Президента. Рост цен очень волнует и население. Много обращений на прямую линию поступило касаемо повышения стоимости товаров и услуг.

По разным каналам связи на прямую линию главы государства в этот раз поступило свыше двух миллионов обращений. Медицина, жильё, дороги – это то, что в первую очередь интересовало людей. Много говорили во время пресс-конференции о глобальном. Особый упор сделали на СВО.

Наибольшее количество вопросов тем или иным образом затрагивали СВО. Это и льготы и различные выплаты военнослужащим. Спросили Президента и о бойцах, освобождающих Курскую область. Оказалось, что не все из них имеют статус участников специальной военной операции.

Особое внимание на прямой линии уделили вопросам демографии. Предыдущие десятилетия отмечался резкий спад рождаемости. Сейчас, по словам Президента страны, необходимо навёрстывать упущенное. Для исправления ситуации создана целая программа, отметил глава государства.

Своими впечатлениями о пресс-конференции с нашим телеканалом поделился автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Журналист, к слову, уроженец Башкортостана.