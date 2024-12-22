Эксперты из Башкирии о прямой линии с Путиным: «Настоящий диалог с народом»
«Итоги
года с Владимиром Путиным» – это настоящий диалог Президента с народом». Такую
оценку дали эксперты пресс-конференции и прямой линии главы государства. На
десятки вопросов Владимир Путин дал развернутые ответы, демонстрируя свою
погруженность и знание всех проблем и вопросов в обществе. Немалую часть заняла
тема СВО, где затронули поддержку военнослужащих и их семей.
«Не
было запретных тем». Это отмечают эксперты, говоря о прямой линии с Владимиром
Путиным. По их словам, Президент отвечал на все вопросы честно и откровенно.
Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал высший уровень
профессионализма.
Практически по каждому заданному вопросу Владимир
Владимирович либо отвечает четким поручением правительству, законодателям,
органам судебной власти, либо отмечает, какие моменты необходимо исправить в
той или иной ситуации регионам нашей страны.
Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества
Также
эксперты отмечают, что практически каждая тема заданного вопроса – неважно, из
какого региона – была актуальна для многих других субъектов страны. И
получилось так, что Владимир Путин отвечал сразу тысячам жителей.
Много обсуждались вопросы экономики. Владимир Путин
предупредил, что темп роста экономики нашей страны несколько превышает
ожидаемые показатели, и даже назвал экономику «перегретой», и в этой части предупредил,
что в следующем году темпы экономического роста могут снизиться, обозначив это
как некое проявление нормы, потому что экономике нужно заземлиться и снизить
разгоряченные темпы своего роста.
Арсен Шаяхметов, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республике Башкортостан
Ожидаемо
много говорили о международных отношениях. Руководитель государства вновь
подчеркнул, что всегда оставляет возможность диалога даже с недружественными
странами. Главное условие – уважение интересов России.
Сердцевиной прямой линии стал ответ на вопрос иностранного
журналиста из BBC Стивена Розенберга о том, удалось ли сохранить и укрепить
страну за последние 25 лет после передачи власти от Бориса Ельцина. Владимир
Путин подчеркнул, что считает, что не только уберег страну, но и отодвинул ее
от края пропасти. Он акцентировал внимание на том, что до его прихода к власти
Россия была на пути утраты суверенитета и без этого элемента она не могла бы
существовать как самостоятельное государство. Этот ответ является определяющим
для понимания политики руководства в международных отношениях и объясняет
многие политические шаги.
Марат Сафин, эксперт Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, политолог
Страна
бурно развивается, несмотря на санкции и ограничения, говорят эксперты.
Экономика, промышленность, технологии – Россия уже доказала, что может быть
независимой от тех же западных партнеров.
Это очень важный момент, что, несмотря на СВО, мы не только
не оказались в упадке, а наоборот, стали подниматься, что, наверное, и должно
быть. Именно элементы зависимости, от которых мы с 2000 года избавлялись после
событий 90-х годов, они и сдерживали наше развитие – технологическое,
экономическое и духовное.
Сергей Семёнов, политолог, эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан
Силу
экономики показывает и то, что в стране продолжат работать льготные ипотеки. В
этом уверены эксперты. Речь в первую очередь про сельскую и семейную ипотеки.
Последнюю, к слову, после заявления Президента расширят и на вторичное жилье.
Путин пообещал разобраться с ситуацией, когда определенные банки хитрят и не
выдают кредиты под разными предлогами. Было отмечено, что только в прошлом году
в России были построены рекордные 110 млн квадратных метров жилья, половина из
которых – это частные дома.
Поэтому сомневаться, что данное направление будет
реализовываться, не стоит. Потому что, во-первых, наша банковская система
готова к таким решениям, государство имеет такие возможности субсидировать
семейные ипотеки, то есть средства имеются, кроме того, имеется задел. И банки
не будут отказываться.
Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук
У
экспертов также нет никаких сомнений, что страна при нынешних темпах развития
успешно восстановит инфраструктуру новых регионов. Созданная для этого
программа рассчитана до 2030 года. И многое по ней уже сделано. Президент
заявил, что в течение 3 лет в нормативное состояние там приведут дорожную сеть.
Это, как уверены специалисты, поможет привести сюда бизнес и инвестиции.
С удовольствием бизнес придет туда, чтобы вложиться и затем
заработать. Это ведь касается не только промышленности – да, там богатые
ископаемые, сохранилась серьезная производственная база. Но это еще и
инфраструктура: жилье, объекты коммерческой недвижимости. Те рыночные
механизмы, которые работают на территории всей страны, я думаю, они будут очень
эффективно работать и на новых территориях. Это будет и иностранный капитал, и
наши предприниматели, и местные.
Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России
Также
Владимир Путин поставил задачу расшивать пробки на федеральных трассах. Это,
конечно, больше проблема для южных регионов. И там есть решения. В целом же по
стране реализуется много крупных дорожных проектов. Эксперты отмечают, что
возведение скоростных трасс – это еще один импульс к развитию экономики в
регионах.