Эксперты из Башкирии о прямой линии с Путиным: «Настоящий диалог с народом»

«Итоги года с Владимиром Путиным» – это настоящий диалог Президента с народом». Такую оценку дали эксперты пресс-конференции и прямой линии главы государства. На десятки вопросов Владимир Путин дал развернутые ответы, демонстрируя свою погруженность и знание всех проблем и вопросов в обществе. Немалую часть заняла тема СВО, где затронули поддержку военнослужащих и их семей.

«Не было запретных тем». Это отмечают эксперты, говоря о прямой линии с Владимиром Путиным. По их словам, Президент отвечал на все вопросы честно и откровенно. Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал высший уровень профессионализма.

Практически по каждому заданному вопросу Владимир Владимирович либо отвечает четким поручением правительству, законодателям, органам судебной власти, либо отмечает, какие моменты необходимо исправить в той или иной ситуации регионам нашей страны. Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества

Также эксперты отмечают, что практически каждая тема заданного вопроса – неважно, из какого региона – была актуальна для многих других субъектов страны. И получилось так, что Владимир Путин отвечал сразу тысячам жителей.

Много обсуждались вопросы экономики. Владимир Путин предупредил, что темп роста экономики нашей страны несколько превышает ожидаемые показатели, и даже назвал экономику «перегретой», и в этой части предупредил, что в следующем году темпы экономического роста могут снизиться, обозначив это как некое проявление нормы, потому что экономике нужно заземлиться и снизить разгоряченные темпы своего роста. Арсен Шаяхметов, председатель совета молодых учёных БАГСУ при Главе Республике Башкортостан

Ожидаемо много говорили о международных отношениях. Руководитель государства вновь подчеркнул, что всегда оставляет возможность диалога даже с недружественными странами. Главное условие – уважение интересов России.

Сердцевиной прямой линии стал ответ на вопрос иностранного журналиста из BBC Стивена Розенберга о том, удалось ли сохранить и укрепить страну за последние 25 лет после передачи власти от Бориса Ельцина. Владимир Путин подчеркнул, что считает, что не только уберег страну, но и отодвинул ее от края пропасти. Он акцентировал внимание на том, что до его прихода к власти Россия была на пути утраты суверенитета и без этого элемента она не могла бы существовать как самостоятельное государство. Этот ответ является определяющим для понимания политики руководства в международных отношениях и объясняет многие политические шаги. Марат Сафин, эксперт Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, политолог

Страна бурно развивается, несмотря на санкции и ограничения, говорят эксперты. Экономика, промышленность, технологии – Россия уже доказала, что может быть независимой от тех же западных партнеров.

Это очень важный момент, что, несмотря на СВО, мы не только не оказались в упадке, а наоборот, стали подниматься, что, наверное, и должно быть. Именно элементы зависимости, от которых мы с 2000 года избавлялись после событий 90-х годов, они и сдерживали наше развитие – технологическое, экономическое и духовное. Сергей Семёнов, политолог, эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан

Силу экономики показывает и то, что в стране продолжат работать льготные ипотеки. В этом уверены эксперты. Речь в первую очередь про сельскую и семейную ипотеки. Последнюю, к слову, после заявления Президента расширят и на вторичное жилье. Путин пообещал разобраться с ситуацией, когда определенные банки хитрят и не выдают кредиты под разными предлогами. Было отмечено, что только в прошлом году в России были построены рекордные 110 млн квадратных метров жилья, половина из которых – это частные дома.

Поэтому сомневаться, что данное направление будет реализовываться, не стоит. Потому что, во-первых, наша банковская система готова к таким решениям, государство имеет такие возможности субсидировать семейные ипотеки, то есть средства имеются, кроме того, имеется задел. И банки не будут отказываться. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук

У экспертов также нет никаких сомнений, что страна при нынешних темпах развития успешно восстановит инфраструктуру новых регионов. Созданная для этого программа рассчитана до 2030 года. И многое по ней уже сделано. Президент заявил, что в течение 3 лет в нормативное состояние там приведут дорожную сеть. Это, как уверены специалисты, поможет привести сюда бизнес и инвестиции.

С удовольствием бизнес придет туда, чтобы вложиться и затем заработать. Это ведь касается не только промышленности – да, там богатые ископаемые, сохранилась серьезная производственная база. Но это еще и инфраструктура: жилье, объекты коммерческой недвижимости. Те рыночные механизмы, которые работают на территории всей страны, я думаю, они будут очень эффективно работать и на новых территориях. Это будет и иностранный капитал, и наши предприниматели, и местные. Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России