Владимир Путин дал старт движению по участку трассы М-12 «Восток» в Башкирии

Из Уфы до Москвы в полтора раза быстрее. Владимир Путин дал старт движению по участку трассы М-12 «Восток» на территории Башкортостана. В режиме видеосвязи Президент принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Новый участок федеральной автомагистрали – 65-километров. О его готовности главе государства из Илишевского района доложил Радий Хабиров. Сроки, в которые построили дорогу, он назвал беспрецедентными. Руководитель республики также показал Президенту памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву, открытый в этот же день.
Красную ткань с памятника дважды Героя Советского Союза глава республики стягивает вместе с сыном Мусы Гареева. Этот момент увидеть собственными глазами хотели многие. В их числе и ветеран Великой Отечественной войны Риза Хакимов. Несмотря на возраст 98 лет, он пришел, чтобы лично отдать дань памяти Мусе Гарееву.
Скульптору Андрею Молчановскому удалось, казалось бы, монументальным искусством передать динамику полёта и жизни Мусы Гареева. И именно таким и был его отец, признаётся Евгений Мусинович Гареев.
Четырехметровый памятник возвысился вблизи деревни, где родился Муса Гареев, на новом участке автомобильной дороги М-12 «Восток». Старт движения по трассе дал Владимир Путин в режиме видеосвязи на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Радий Хабиров отметил, что последние годы стали беспрецедентными в дорожном строительстве нашей республики.
Строительство стартовало осенью 2022 года. Работы велись на территории Илишевского, Чекмагушевского и Дюртюлинского районов. Это результат колоссального труда. Были задействованы 1300 человек. О масштабе проекта могут сказать цифры. Было уложено 1 млн тонн асфальтобетона, построены шесть развязок, девять путепроводов и два моста.
Новая дорога – это 65-километровый участок автомагистрали М-7 «Волга», который вошёл в маршрут федеральной скоростной автодороги М-12 «Восток». А это важнейшая транспортная артерия страны. Часть международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.
А бизнес уже пришёл на республиканский участок трассы М-12 «Восток». Радий Хабиров сразу после открытия посетил новый автозаправочный комплекс компании. Он расположился по обеим сторонам трассы и соответствует лучшим стандартам. Это реализация программы развития придорожного сервиса. Дорога должна быть не только безопасной, но и комфортной.