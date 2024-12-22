Владимир Путин дал старт движению по участку трассы М-12 «Восток» в Башкирии

Из Уфы до Москвы в полтора раза быстрее. Владимир Путин дал старт движению по участку трассы М-12 «Восток» на территории Башкортостана. В режиме видеосвязи Президент принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Новый участок федеральной автомагистрали – 65-километров. О его готовности главе государства из Илишевского района доложил Радий Хабиров. Сроки, в которые построили дорогу, он назвал беспрецедентными. Руководитель республики также показал Президенту памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву, открытый в этот же день.

Красную ткань с памятника дважды Героя Советского Союза глава республики стягивает вместе с сыном Мусы Гареева. Этот момент увидеть собственными глазами хотели многие. В их числе и ветеран Великой Отечественной войны Риза Хакимов. Несмотря на возраст 98 лет, он пришел, чтобы лично отдать дань памяти Мусе Гарееву.

Безусловно, памятник получился достойным. Муса Гареев, хоть и был молод – всего 22-23 года, но уже имел звание дважды Героя Советского Союза. Он был уникальным человеком для нашей республики. После войны продолжил служить республике, занимался патриотическим воспитанием молодёжи. Наш народ искренне любит и уважает его, бережно хранит память о нём. Памятник получился превосходным, и я уверен, что многие будут специально заезжать сюда. Это, по сути, въезд в Башкортостан, и каждый проезжающий мимо будет знать, что Башкортостан – родина настоящих героев. Композиция смотрится очень эстетично и красиво. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Скульптору Андрею Молчановскому удалось, казалось бы, монументальным искусством передать динамику полёта и жизни Мусы Гареева. И именно таким и был его отец, признаётся Евгений Мусинович Гареев.

Четырехметровый памятник возвысился вблизи деревни, где родился Муса Гареев, на новом участке автомобильной дороги М-12 «Восток». Старт движения по трассе дал Владимир Путин в режиме видеосвязи на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Радий Хабиров отметил, что последние годы стали беспрецедентными в дорожном строительстве нашей республики.

Строительство стартовало осенью 2022 года. Работы велись на территории Илишевского, Чекмагушевского и Дюртюлинского районов. Это результат колоссального труда. Были задействованы 1300 человек. О масштабе проекта могут сказать цифры. Было уложено 1 млн тонн асфальтобетона, построены шесть развязок, девять путепроводов и два моста.

Новая дорога – это 65-километровый участок автомагистрали М-7 «Волга», который вошёл в маршрут федеральной скоростной автодороги М-12 «Восток». А это важнейшая транспортная артерия страны. Часть международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.

Эта дорога очень важная. Новая дорога всегда порождает бизнес, это комфорт для людей, она туристически открывает регион. По шести нашим сельским муниципальным районам пройдёт дорога М-12 до Екатеринбурга, в полтора раза короче будет добраться на автомобильном транспорте до Москвы. Сегодня мы здесь пообщались с руководством дорожного агентства. До 2030 года мы до Дюртюлей, до границы с Татарстаном сделаем трассу М-7 четырехполосной, практически мы эту работу везде сделали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан