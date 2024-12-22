В Башкирии предновогодняя «Территория женского счастья» прошла в ТВ-формате

Рецепт утреннего кофе от главы республики, кулинарные идеи к новогоднему столу и поиски ответов на вопрос, что делает женщину счастливой. Проект Открытая Академия «Территория женского счастья», которому в этом году исполнилось пять лет, вновь прошел в телевизионном формате. Подарки, советы дизайнеров и врачей – за три часа прямого эфира гости студии делились не только праздничным настроением, но и ценными советами.
Как и многие, свое утро глава республики начинает с кофе. В прямом эфире Радий Хабиров поделился любимым рецептом бодрящего напитка. К классическому варианту руководитель региона добавляет еще немного кардамона. Пока варился кофе, Радий Хабиров рассказал об итогах Года заботы о людях с ОВЗ, о ключевых событиях в регионе и о том, почему любит проект «Территория женского счастья».
Счастье – в здоровье, утверждают медики. О самом важном они рассуждают и без белых халатов. Меньше стрессов и больше позитивных мыслей. А походы к врачу – не когда заболит, а для профилактики, почаще.
Счастье женщины во вдохновении, парируют музыканты. Директор и дирижер симфонического оркестра республики доказали: его можно найти везде. Превратив студию телевидения в сцену, дуэтом исполнили романс Рахманинова.
Но истинный рецепт счастья спрашивать надо все же у женщин. Гостьи студии – главы муниципалитетов, их в республике четыре. Они научились держать баланс между успешной карьерой и семейными обязанностями.
«Территория женского счастья» топит сердца самых суровых мужчин. Вице-премьер республики, несмотря на строгий костюм, взял в руки баян и без фонограммы спел для телезрителей.
Открытая Академия «Территория женского счастья» реализуется пятый год. И его телевизионная версия – лишь часть. За эти годы команда проекта, а это медики, психологи, визажисты, юристы, объездили всю республики и поддержали женщин в разных аспектах.
За трехчасовой эфир эксперты делились рецептами новогодних блюд, даже тех, которые не навредят фигуре, рассказывали, как сделать праздник незабываемым. И, конечно, по традиции не обошлось без проекта «Преображение» – в этот раз новый образ примерили на себя супруга и теща участника спецоперации и федеральной программы «Время героев» Оскара Ситдикова. В непростых условиях представительницы прекрасной половины тоже нуждаются в поддержке. Счастье – в собственных руках, говорят эксперты, но правильное окружение помогает им не опуститься.