В Башкирии предновогодняя «Территория женского счастья» прошла в ТВ-формате

Рецепт утреннего кофе от главы республики, кулинарные идеи к новогоднему столу и поиски ответов на вопрос, что делает женщину счастливой. Проект Открытая Академия «Территория женского счастья», которому в этом году исполнилось пять лет, вновь прошел в телевизионном формате. Подарки, советы дизайнеров и врачей – за три часа прямого эфира гости студии делились не только праздничным настроением, но и ценными советами.

Как и многие, свое утро глава республики начинает с кофе. В прямом эфире Радий Хабиров поделился любимым рецептом бодрящего напитка. К классическому варианту руководитель региона добавляет еще немного кардамона. Пока варился кофе, Радий Хабиров рассказал об итогах Года заботы о людях с ОВЗ, о ключевых событиях в регионе и о том, почему любит проект «Территория женского счастья».

Для меня важна та часть работы «Территории», когда они проводят ее в дальних сельских районах. Собираются сотни, тысячи женщин, приезжают врачи, консультанты, артисты, лекторы, интересные спикеры. Это все очень интересно, и каждая женщина находит для себя что-то нужное и полезное. Я всегда Карине говорю: «Если нужна от меня какая-то помощь, усиливайте медицинский блок».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Счастье – в здоровье, утверждают медики. О самом важном они рассуждают и без белых халатов. Меньше стрессов и больше позитивных мыслей. А походы к врачу – не когда заболит, а для профилактики, почаще.

Фото №1 - В Башкирии предновогодняя «Территория женского счастья» прошла в ТВ-формате

Счастье женщины во вдохновении, парируют музыканты. Директор и дирижер симфонического оркестра республики доказали: его можно найти везде. Превратив студию телевидения в сцену, дуэтом исполнили романс Рахманинова.

Но истинный рецепт счастья спрашивать надо все же у женщин. Гостьи студии – главы муниципалитетов, их в республике четыре. Они научились держать баланс между успешной карьерой и семейными обязанностями.

«Территория женского счастья» топит сердца самых суровых мужчин. Вице-премьер республики, несмотря на строгий костюм, взял в руки баян и без фонограммы спел для телезрителей.

Открытая Академия «Территория женского счастья» реализуется пятый год. И его телевизионная версия – лишь часть. За эти годы команда проекта, а это медики, психологи, визажисты, юристы, объездили всю республики и поддержали женщин в разных аспектах.

В этом году у нас запустился образовательный проект, и уже часть женщин мы успели обучить очно. В обучение входили разные аспекты, и программа построена так, чтобы женщина могла не только восстановить себя, но и раскрыться, и определить свою дальнейшую траекторию развития.

Каринэ Хабирова, автор проекта «Территория женского счастья»

За трехчасовой эфир эксперты делились рецептами новогодних блюд, даже тех, которые не навредят фигуре, рассказывали, как сделать праздник незабываемым. И, конечно, по традиции не обошлось без проекта «Преображение» – в этот раз новый образ примерили на себя супруга и теща участника спецоперации и федеральной программы «Время героев» Оскара Ситдикова. В непростых условиях представительницы прекрасной половины тоже нуждаются в поддержке. Счастье – в собственных руках, говорят эксперты, но правильное окружение помогает им не опуститься.

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