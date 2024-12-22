В Башкирии детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

В этом году в республике ключи от квартир получили рекордное число сирот. Всё благодаря увеличивающемуся финансированию. Вот и на 2025-й в бюджете заложили почти 3 млрд рублей. На неделе еще несколько льготников стали новосёлами, на этот раз – в Благовещенске.

Первым делом в подъезд запустили кошку. Жильцы уверены: она принесет с собой удачу и благополучие в их новый дом и станет всеобщей любимицей. Обладателями ключей от новых квартир стали сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Среди новоселов – Виталий Иванушкин. Молодой человек встал в очередь на жилье, когда ему было 15. Этого момента он ждал шесть лет.

Ключи от заветной квартиры получил и особенный спортсмен Ильгиз Фамутдинов. Он уже много лет представляет Башкортостан на различных чемпионатах по легкой атлетике среди инвалидов по слуху. Бегун-сурдлимпиец ждал свою жилплощадь пять лет. Теперь он полноправный житель дома №13 по улице Чистякова.

Пятиэтажный дом строился около года. Он полностью кирпичный. Всего в нем 39 квартир. Из них восемь – для льготников. Сейчас в Благовещенском районе в списке на получение бесплатного жилья сиротами – 171 человек. Часть из них отметит новоселье в первом квартале следующего года. В целом по республике в этом году жилье получат почти 1000 человек. Как отметили в Минстрое, это самое большое число таких новосёлов за последние годы.