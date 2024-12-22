В Башкирии открылись новогодние городки и резиденция Деда Мороза

На этой неделе в Башкортостане стартовало открытие новогодних городков. Больше всего их, конечно же, в столице. А вот в Ишимбайском районе у подножия горы «Торатау» по поручению главы региона открылась главная резиденция башкирского Деда Мороза – Кыш Бабая. Вскоре преобразятся парки и площадки в других городах и муниципалитетах республики.

Те самые слова, которые известны каждому с детства. Момента, чтобы произнести главное новогоднее заклинание и снова почувствовать атмосферу волшебства, детишки ждали целый год.

Первая новогодняя сказка развернулась в Ленинском районе столицы. У главного затонского парка жителей и гостей встречает двадцатиметровая красавица-ель. Световые фигуры и деревья, ледовые скульптуры украсили каждый уголок, а яркие огоньки разлились по всему парку. Хоть на улице и морозно, дети не успевали замерзнуть. Праздничная программа с танцами и песнями пришлась по душе каждому. За первый вечер в гостях у Деда Мороза прозвучало множество стихов и песен, за которые малыши получали сладости из рук волшебников.

Но эпицентром событий этой недели стала площадка у подножия горы «Торатау». В канун Нового года гости едва успевали обойти все локации. Какой же праздник без выступления приезжих артистов, национальных игр, конкурсов и подарков?

Не только люди Ишимбайского района, но и гости нашего района, гости горы «Торатау» увидели всю красоту, отдохнули, приехали с детьми, повеселились. У нас вот много активных игр, снегоходы, лошади, верхом, на санях можно, можно пострелять из лука, много активных игр, перетягивание аркана.

Радик Хамидуллин, участник праздника
Фото №1 - В Башкирии открылись новогодние городки и резиденция Деда Мороза

Мы все жители Республики Башкортостан, мы встречаем Новый год, всем хорошего настроения, праздничного неба, мирного неба над головой и крепкого здоровья.

Наталья Смирнова, участница праздника /Мелеузовский район/

Этнокомплекс рядом с визит-центром открылся в этом году. В шести нарядных башкирских юртах работают кафе, сувенирная лавка и гостевые. Одна из них стала главной в новогоднюю пору.

Мы приезжали летом, понравился летний пейзаж, и вот захотелось прям увидеть зимний. Совсем другая картина. Решили познакомиться с Кыш Бабаем, увидеть резиденцию, нашу, башкирскую.

Лариса Саляхова, гостья праздника /г. Уфа/

Несмотря на холод, на площадке геопарка собрались гости со всей республики, каждый хочет посетить юрту башкирского Деда Мороза, рассказать ему стишок и получить подарок. А я решила загадать свое волшебное желание, которое уже сбылось. В Новый год и журналист может превратиться в Снегурочку. Стоит только захотеть.

Фото №2 - В Башкирии открылись новогодние городки и резиденция Деда Мороза

Кыш Бабая, как оказалось, знают не только в Башкортостане. На его счету сотни писем из разных уголков страны – от Калининграда до Камчатки.

Геопарк «Торатау» вообще большой, в него входят у нас три района: это Ишимбайский, Стерлитамакский, Гафурийский. Самое посещаемое место у нас здесь. И поэтому зимой, конечно, лучше приезжать сюда, так как есть места для обогрева, есть места для питания, у нас визит-центр здесь, а так остальные локации у нас потихонечку начнут появляться новые.

Загир Хадимуллин, заместитель генерального директора геопарка «Торатау»

Главные волшебники ежедневно поздравляют малышей и взрослых с наступающими праздниками, но в этом сюжете добрые слова прозвучали от самих жителей региона.

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