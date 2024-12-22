В Башкирии открылись новогодние городки и резиденция Деда Мороза

На этой неделе в Башкортостане стартовало открытие новогодних городков. Больше всего их, конечно же, в столице. А вот в Ишимбайском районе у подножия горы «Торатау» по поручению главы региона открылась главная резиденция башкирского Деда Мороза – Кыш Бабая. Вскоре преобразятся парки и площадки в других городах и муниципалитетах республики.

Те самые слова, которые известны каждому с детства. Момента, чтобы произнести главное новогоднее заклинание и снова почувствовать атмосферу волшебства, детишки ждали целый год.

Первая новогодняя сказка развернулась в Ленинском районе столицы. У главного затонского парка жителей и гостей встречает двадцатиметровая красавица-ель. Световые фигуры и деревья, ледовые скульптуры украсили каждый уголок, а яркие огоньки разлились по всему парку. Хоть на улице и морозно, дети не успевали замерзнуть. Праздничная программа с танцами и песнями пришлась по душе каждому. За первый вечер в гостях у Деда Мороза прозвучало множество стихов и песен, за которые малыши получали сладости из рук волшебников.

Но эпицентром событий этой недели стала площадка у подножия горы «Торатау». В канун Нового года гости едва успевали обойти все локации. Какой же праздник без выступления приезжих артистов, национальных игр, конкурсов и подарков?

Не только люди Ишимбайского района, но и гости нашего района, гости горы «Торатау» увидели всю красоту, отдохнули, приехали с детьми, повеселились. У нас вот много активных игр, снегоходы, лошади, верхом, на санях можно, можно пострелять из лука, много активных игр, перетягивание аркана. Радик Хамидуллин, участник праздника

Мы все жители Республики Башкортостан, мы встречаем Новый год, всем хорошего настроения, праздничного неба, мирного неба над головой и крепкого здоровья. Наталья Смирнова, участница праздника /Мелеузовский район/

Этнокомплекс рядом с визит-центром открылся в этом году. В шести нарядных башкирских юртах работают кафе, сувенирная лавка и гостевые. Одна из них стала главной в новогоднюю пору.

Мы приезжали летом, понравился летний пейзаж, и вот захотелось прям увидеть зимний. Совсем другая картина. Решили познакомиться с Кыш Бабаем, увидеть резиденцию, нашу, башкирскую. Лариса Саляхова, гостья праздника /г. Уфа/

Несмотря на холод, на площадке геопарка собрались гости со всей республики, каждый хочет посетить юрту башкирского Деда Мороза, рассказать ему стишок и получить подарок. А я решила загадать свое волшебное желание, которое уже сбылось. В Новый год и журналист может превратиться в Снегурочку. Стоит только захотеть.

Кыш Бабая, как оказалось, знают не только в Башкортостане. На его счету сотни писем из разных уголков страны – от Калининграда до Камчатки.

Геопарк «Торатау» вообще большой, в него входят у нас три района: это Ишимбайский, Стерлитамакский, Гафурийский. Самое посещаемое место у нас здесь. И поэтому зимой, конечно, лучше приезжать сюда, так как есть места для обогрева, есть места для питания, у нас визит-центр здесь, а так остальные локации у нас потихонечку начнут появляться новые. Загир Хадимуллин, заместитель генерального директора геопарка «Торатау»