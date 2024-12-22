В Башкирии открылись новогодние городки и резиденция Деда Мороза

На этой неделе в Башкортостане стартовало открытие новогодних городков. Больше всего их, конечно же, в столице. А вот в Ишимбайском районе у подножия горы «Торатау» по поручению главы региона открылась главная резиденция башкирского Деда Мороза – Кыш Бабая. Вскоре преобразятся парки и площадки в других городах и муниципалитетах республики.
Те самые слова, которые известны каждому с детства. Момента, чтобы произнести главное новогоднее заклинание и снова почувствовать атмосферу волшебства, детишки ждали целый год.
Первая новогодняя сказка развернулась в Ленинском районе столицы. У главного затонского парка жителей и гостей встречает двадцатиметровая красавица-ель. Световые фигуры и деревья, ледовые скульптуры украсили каждый уголок, а яркие огоньки разлились по всему парку. Хоть на улице и морозно, дети не успевали замерзнуть. Праздничная программа с танцами и песнями пришлась по душе каждому. За первый вечер в гостях у Деда Мороза прозвучало множество стихов и песен, за которые малыши получали сладости из рук волшебников.
Но эпицентром событий этой недели стала площадка у подножия горы «Торатау». В канун Нового года гости едва успевали обойти все локации. Какой же праздник без выступления приезжих артистов, национальных игр, конкурсов и подарков?
Этнокомплекс рядом с визит-центром открылся в этом году. В шести нарядных башкирских юртах работают кафе, сувенирная лавка и гостевые. Одна из них стала главной в новогоднюю пору.
Несмотря на холод, на площадке геопарка собрались гости со всей республики, каждый хочет посетить юрту башкирского Деда Мороза, рассказать ему стишок и получить подарок. А я решила загадать свое волшебное желание, которое уже сбылось. В Новый год и журналист может превратиться в Снегурочку. Стоит только захотеть.
Кыш Бабая, как оказалось, знают не только в Башкортостане. На его счету сотни писем из разных уголков страны – от Калининграда до Камчатки.
Главные волшебники ежедневно поздравляют малышей и взрослых с наступающими праздниками, но в этом сюжете добрые слова прозвучали от самих жителей региона.