В Уфе прошла XX Международная спартакиада боевых искусств

В Уфе прошла юбилейная, XX Международная спартакиада боевых искусств. В мероприятии выступили 5000 спортсменов. Они соревновались в 30 видах единоборств. Кроме состязаний, атлеты участвовали в фестивальной программе, гала-поединках и гран-при международной всестилевой бойцовской лиги.

Всегда спокойный мастер спорта по рукопашному бою, судья первой категории Володя Мкртчян в моменты выступления своих воспитанников не может сдержать эмоций. Тренер спортклуба из Благовещенска привез на спартакиаду целую команду: именитых спортсменов и тех, кому только предстоит набирать соревновательный опыт.

Мероприятие длилось три дня. Лучших спортсменов выявляли по 30 видам единоборств. Первыми в борьбу за медали вступили дзюдоисты, представители тайского бокса, армейского рукопашного боя, боевых единоборств «Комбат».

Соревнования по универсальному бою проходили одновременно на четырех площадках. Здесь выступили более 250 бойцов, среди которых победители первенства страны и международных турниров. Чемпионка мира Вероника Жигалова в Уфе не смогла выступить в поединках из-за травмы. Здесь она поддерживала свою сестру-двойняшку Викторию Жигалову, тоже победительницу мирового первенства.

Этот международный турнир – один из самых крупных не только в республике, но и в стране. В 20-й спартакиаде боевых искусств приняли участие 5000 спортсменов из 60 регионов России, а также представители ряда зарубежных стран.

На татами, коврах и в ринге сильнейших выявляли в разных разделах всестилевого каратэ, ушу, айкидо и других дисциплинах. Одним из ярких событий спартакиады стала гала-программа с финальными поединками по различным видам единоборств.