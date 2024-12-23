В Башкирии ищут 15-летнего подростка

В Башкирии ведутся поиски 15-летнего Шамиля Галиаскарова, который исчез в селе Верхние Киги Кигинского района. По информации поисково-спасательного отряда «Башрегионспас», Шамиль вышел из дома 22 декабря и до сих пор не вернулся.
Приметы подростка – рост 164 см, плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в темно-зеленую камуфляжную фуфайку, черные утепленные брюки, камуфляжные сапоги и черную вязаную шапку.
Информацию о местонахождении подростков можно сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.
Фото: Башрегионспас.