В Башкирии ищут 15-летнего подростка

В Башкирии ведутся поиски 15-летнего Шамиля Галиаскарова, который исчез в селе Верхние Киги Кигинского района. По информации поисково-спасательного отряда «Башрегионспас», Шамиль вышел из дома 22 декабря и до сих пор не вернулся.