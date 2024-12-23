Синоптики Башкирии предупреждают о снежных заносах и гололедице

Синоптики Башкирии поделились прогнозом погоды на начало недели. По информации Башгидромета, сегодня, 23 декабря, днем в регионе местами ожидается небольшой снег, в некоторых районах возможен гололед и снежные заносы на дорогах. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха варьируется от -2 до -7°С.
Вторник, 24 декабря, будет без значительных осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью температура опустится до -11, -16°С, в некоторых местах может достигнуть -21°С. Днем будет чуть теплее — от -6 до -11°С.
25 декабря пройдет без значительных осадков, ветер южный. Температура в пределах -11, -16°С ночью и -6, -11°С днем.