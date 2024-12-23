Синоптики Башкирии предупреждают о снежных заносах и гололедице

Синоптики Башкирии поделились прогнозом погоды на начало недели. По информации Башгидромета, сегодня, 23 декабря, днем в регионе местами ожидается небольшой снег, в некоторых районах возможен гололед и снежные заносы на дорогах. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха варьируется от -2 до -7°С.