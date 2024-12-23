В Башкирии снегоход с людьми провалился под лёд

Кирилл Первов отметил, что лёд на Павловском водохранилище в этом году образуется позже обычного, и его толщина в середине водохранилища составляет лишь 5 см, что существенно ниже безопасной нормы. Он напомнил населению о важности соблюдения мер безопасности на водоемах в зимний период, особенно при выезде на лёд на транспортных средствах.