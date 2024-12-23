В Башкирии снегоход с людьми провалился под лёд

В Башкирии под лёд Павловского водохранилища провалился снегоход с людьми. Информацию об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.
Инцидент произошёл в районе скалы «12 апостолов», куда поступил вызов через Систему-112.
Группа из шести человек из Уфы и Благовещенска выехала на лёд на трёх снегоходах. Во время поездки один из снегоходов начал тонуть. Пассажиру удалось выпрыгнуть, однако водитель оказался в воде вместе с техникой. К счастью, товарищи смогли быстро помочь ему выбраться.
Спасатели, прибывшие на место происшествия на аэролодке «Пиранья», оказали помощь и эвакуировали участников инцидента до ближайшего населённого пункта, проведя с ними профилактическую беседу. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Кирилл Первов отметил, что лёд на Павловском водохранилище в этом году образуется позже обычного, и его толщина в середине водохранилища составляет лишь 5 см, что существенно ниже безопасной нормы. Он напомнил населению о важности соблюдения мер безопасности на водоемах в зимний период, особенно при выезде на лёд на транспортных средствах.
Фото: МЧС по РБ.