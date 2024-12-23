В Уфе появилась мемориальная доска в честь тренера Николая Митькина

В Уфе появилась мемориальная доска в память о выдающемся тренере по боксу, заслуженном работнике физической культуры Башкортостана Николае Митькине. Ее установили на доме, где жил наставник многих чемпионов страны и победителей международных соревнований.

В открытии мемориальной доски приняли участие близкие, коллеги, ученики тренера. Он воспитал не один десяток мастеров спорта, передавая свой опыт. Николай Митькин и сам будучи спортсменом много лет удерживал звание сильнейшего в республике. К слову, в Уфе ежегодно проходят всероссийские соревнования по боксу памяти тренера.