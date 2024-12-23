Боец СВО из Башкирии поздравил с Новым годом

Военнослужащий с позывным «Дрон», который командует автомобильным отделением первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова из Кушнаренковского района, передал новогодние поздравления своей семье и жителям Башкирии. В своем видеообращении, опубликованном уфимским журналистом Ильясом Батыргариевым, он отметил, что служба проходит спокойно.
В марте 2023 года, вернувшись на передовую после краткосрочного отпуска, «Дрон» отметил, что именно в условиях боевых действий люди становятся более сплочёнными. Также боец сообщил «Башинформу» радостное известие о формировании новых батальонов и отрядов в Уфе и выразил уверенность, что вместе земляки смогут добиться Победы.
В заключение он пожелал будущим воинам поддерживать друг друга, ощущать братство и взаимопомощь. По его мнению, это имеет большое значение для успешного выполнения боевых задач.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Ильяс Батыргариев, ТГ.