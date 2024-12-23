В Башкирии открыли новые участки дорог

В Башкирии открыли новый участок трассы М-12 «Восток», что стало значимым событием для региона. Глава республики Радий Хабиров сообщил об успешной реализации инфраструктурных проектов, включая создание придорожного сервиса и заправок. Планируется запустить движение на всем 140-километровом участке автотрассы в следующем летнем сезоне.

22 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференции торжественно открыл новые участки трассы, подчеркнув важность развития транспортной сети страны.

В Башкирии введен в эксплуатацию 65-километровый участок федеральной трассы с четырьмя полосами движения. Путин поблагодарил строителей и отметил, что запуск современных магистралей способствует улучшению качества жизни и экологии в регионе, а также повышает безопасность дорожного движения.

Кроме того, в Башкирии завершен автообход, который проходит мимо пяти населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Радий Хабиров выразил благодарность Президенту за поддержку в строительстве трассы М-12, которая значительно улучшит дорожную сеть республики. Благодаря новой трассе время в пути от Уфы до Москвы сократится почти в полтора раза. Ранее трасса делила несколько сел, но теперь это будет исправлено.

Строительные работы велись в Илишевском, Чекмагушевском и Дюртюлинском районах. В проекте участвовало более 1300 рабочих и 470 единиц техники. Для строительства было использовано 6 миллионов кубометров грунта и 5 миллионов тонн каменных материалов. Уложили свыше 1 миллиона тонн асфальта, построили 6 развязок, 9 путепроводов, 2 моста и обустроили 4 зоны отдыха. Также для сельскохозяйственных предприятий возведено 17 тоннельных путепроводов.

Для безопасности на трассе установили 216 километров ограждений, 167 километров освещения и систему автоматизированного управления дорожным движением с 44 информационными табло, которые будут информировать водителей о дорожных условиях в реальном времени.

В Башкирии запустили движение по дороге Бирск – Тастуба – Сатка

В Башкирии открыто движение по новой автодороге Бирск – Тастуба – Сатка. Это произошло 18 декабря в Караидельском районе. Протяженность дороги составляет более 40 км. С её вводом завершена реконструкция всего маршрута от Караидели до села Тастуба в Дуванском районе.

С вводом данного участка мы завершаем реконструкцию автомобильной дороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке от Караидели до села Тастуба в Дуванском районе. Всего за 5 лет реконструировано и построено более 70 км автодороги, в том числе мост через реку Уфа протяженностью 328 погонных метров. Теперь вся данная автодорога общей протяженностью более 250 км имеет асфальтобетонное покрытие. Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

Эта дорога соединяет северо-восточные районы, такие как Кигинский, Салаватский и другие, с центром республики. Ранее она имела гравийное покрытие и не была доступна круглый год. Зимой проходила по ледовой переправе, а летом – по временным мостам. Теперь движение стало безопаснее и предоставляет альтернативу загруженной трассе М-5 «Урал». Проект был реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рассматриваются планы по созданию зон отдыха для автомобилистов.

Радий Хабиров подчеркнул важность нового маршрута, который предоставляет менее загруженную альтернативу и улучшает условия для граждан.

Действительно очень важно, что у нас появилась альтернатива трассе М-5. Там есть увеличение протяженности, но интенсивность там намного ниже и по ней можно спокойно ездить. Поздравляем всех жителей республики с этим событием. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Южный обход Уфы

Радий Хабиров поручил Министерству транспорта завершить капитальный ремонт улицы Пугачева в Уфе к 2025 году. Он подчеркнул важность активной работы над проектом Южного обхода. В 2025 году планируется начать расширение дороги Р-240 до четырех полос в обход Стерлитамака, что является приоритетной задачей.

Проект строительства Южного обхода получил одобрение Главгосэкспертизы и будет осуществляться в два этапа. Масштабный проект «Южные ворота» включает в себя возведение нового моста через реку Белую и выезд из микрорайона Кузнецовский Затон на трассу, соединяющую Уфу с аэропортом.

Новая дорога будет проходить у торгового центра «Мега», где также запланирована реконструкция имеющейся развязки и строительство магистрали в сторону уфимского аэропорта, обходя при этом поселок «Цветы Башкирии».

На первом этапе реконструируется улица Бородинская на пересечении с улицей Пугачева, где будет построен новый мост и модернизирована развязка с Р-240. Второй этап включает строительство трехкилометрового участка дороги Р-240 от «Цветов Башкирии» до М-5 и развязок к обеим трассам. Протяженность нового моста составит 628 метров

В рамках крупного инфраструктурного проекта «Южные ворота» будут проведены работы, включая реконструкцию улицы Пугачева и строительство развязки на пересечении с улицей Генерала Рыленко. Эти мероприятия финансируются за счёт инфраструктурного кредита, полученного республикой из федерального бюджета. На втором этапе, который продлится до 2027 года, планируется построить дорогу от новой развязки до моста, а также сам мост.

Планы по федеральным трассам М-5 и М-7

Что касается федеральных трасс М-5 и М-7, Радий Хабиров сообщил журналисту «Башинформа» о запланированных работах. Он отметил, что до 2030 года трасса М-7 на участке до Дюртюлей и границы с Татарстаном станет четырехполосной. Остались лишь три узких места, для решения которых уже заложены средства и ведётся проектирование. Также Хабиров выразил желание сделать участок М-5, особенно последние 36 км до Челябинской области, также четырехполосным, что относится к сложным территориям. При этом он упомянул уже открытый маршрут Бирск - Тастуба - Сатка, который значительно улучшит связь на северо-востоке республики. Работа над дорогами продолжится.

27 декабря запустят движение по Шакшинскому мосту

27 декабря в Уфе начнется движение по всем четырем полосам Шакшинского моста. Об этом сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова на оперативном совещании. Остальные работы будут выполняться без перекрытия движения. Она уточнила, что среди оставшихся дел – завершение установки ливневой канализации и архитектурной подсветки.

Глава республики поблагодарил уфимцев за терпение, отметив, что без ограничения движения ремонты было бы трудно осуществить.

Капитальный ремонт Шакшинского моста начался весной 2023 года. За короткий срок были заменены железобетонные балки и выполнены работы по замене всех опорных частей. Также был отремонтирован 1 км подходов к мосту, установлены 44 опоры освещения, 1 300 погонных метров барьерного ограждения и 900 погонных метров перильного ограждения.