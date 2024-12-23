В Башкирии студент угнал служебное авто и попал в аварию

В Стерлитамаке студент угнал автомобиль и попал в аварию. Местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне служебного авто «ВАЗ-2114». Как выяснили правоохранители, вскоре угнанная машина была найдена с повреждениями на расстоянии примерно двух километров от места угона. В салоне полицейские обнаружили паспорт, который мог принадлежать угонщику.

В результате расследования был задержан 19-летний студент третьего курса колледжа, ранее имевший проблемы с законом по делу о краже. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что угнал автомобиль для развлечения, но не смог справиться с управлением и врезался в столб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Угонщик помещен под стражу.