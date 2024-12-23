В Уфе за неделю задержали 26 авиарейсов

В Уфе на прошлой неделе задержали 26 авиарейсов, еще 5 рейсов были отменены по причинам, не зависящим от аэропорта. Об этом сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова на оперативном совещании.

Кроме того, за неделю в регионе случилось 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 9 человек, 55 получили травмы. С начала года в республике произошло 2873 аварии, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако количество жертв увеличилось на 5,9%, погибло 393 человека.