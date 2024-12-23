Уфимец выиграл суд у мебельной компании за задержку доставки

В Уфе мебельную компанию обязали выплатить 971 тысячу рублей из-за нарушений сроков доставки. Один из местных жителей заключил с ней договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту, но заказ не был выполнен вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.

Мужчина многократно пытался связаться с компанией, чтобы ускорить доставку и получить компенсацию за ожидание, однако безуспешно. В итоге он решил обратиться в суд.