В Башкирии открыли Центр по разработке сервоприводов

В Башкортостане открыли Центр по разработке сервоприводов – первый такого уровня в стране. Он создан на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего» при поддержке Минпромторга, Минобрнауки России и Агентства по технологическому развитию.

В учреждении уже выпускают электродвигатели и электрогенераторы для целого ряда беспилотников, роботов и наземной техники. Это единственный в своем роде подобный центр компетенций в стране. На его создание из федерального бюджета было выделено 515 млн рублей.