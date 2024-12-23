Из Башкирии в зону СВО отправился 141-й гумконвой

В зону проведения специальной военной операции отправился 141-й гуманитарный конвой из 13 фур. Груз собран депутатами Госсобрания республики по заявкам наших военнослужащих, медперсонала и сограждан, проживающих в новых регионах.

По-прежнему самыми востребованными остаются теплые зимние вещи, маскировочные сети, беспилотники, строительные инструменты и пиломатериалы, генераторы, передвижные бани и медикаменты. Также передают посылки от родных и близких, письма от детей с добрыми пожеланиями и поздравлениями.