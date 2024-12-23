В Нуримановском районе открылся современный кинозал

В селе Красная Горка Нуримановского района открылся современный кинозал по нацпроекту «Культура». Он появился в местном доме культуры. Теперь жителям не только Красной Горки, но и всего Нуримановского района не нужно ездить в город, чтобы посмотреть последние новинки в мире кино.