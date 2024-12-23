В Уфе состоялся круглый стол по вопросам увековечения эпоса «Урал-батыр»

В 2025 году исполнится 115 лет с момента, как народный эпос «Урал-батыр» был записан фольклористом Мухаметшой Бурангуловым. Ранее эпическое сказание столетиями передавалось сэсэнами устно.
В Национальном музее республики прошел круглый стол, посвященный теме изучения памятника башкирской словесности. С докладами выступили ученые, общественники и представители сферы культуры и искусства. Были затронуты вопросы увековечивания эпоса и его популяризации.
Кроме того, в музее прошла выставка работ, посвященных эпосу, и ярмарка, где можно было увидеть куклы персонажей и настольные игры, посвященные «Урал-батыру».