Бойцы из Башкирии рассказали, зачем подписали контракт с Минобороны

«У ребят на СВО кардинально меняется образ жизни и происходит переоценка мировоззрения. Они начинают по-другому смотреть на жизнь. Но главное, что в них обостряется — это любовь к Родине, семье, родному краю. И что ещё немаловажно, мужчины начинают обращаться к Богу, а порой и верить в чудо. Поверьте, оно часто случается. Среди нас есть люди, которые до службы в СВО ни разу не держали в руках оружие, а тут неоднократно принимали участие в штурмах и взятии укрепрайонов противника. Смерть всегда рядом. Но мы живы и продолжаем решать поставленные задачи».