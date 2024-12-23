Бойцы из Башкирии рассказали, зачем подписали контракт с Минобороны

Журналисты "Башинформа" весь год общались с бойцами, которые прибыли в Уфу на время своего краткосрочного отпуска. Они честно и без пафоса рассказывали о том, зачем приняли решение подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
На постоянном контакте с контрактниками и глава республики Радий Хабиров. Он неоднократно бывал в командировках в зоне СВО и объехал все направления, на которых "стоят" бойцы из Башкирии.
События в зоне специальной военной операции развиваются стремительно. Ранее Владимир Путин во время общения с журналистами и жителями страны в прямом эфире заявил, что теперь наши войска освобождают Донбасс квадратными километрами. А это значит, что Россия с каждым днем все ближе пододвигается к решению своих задач в зоне СВО.
В начале этого года во время проводов бойцов на передовую контрактник с позывным «Интеллигент» говорил, что был рад повидаться с семьёй и убедиться, что с родными всё в порядке.
«Большое спасибо Главе Башкирии Радию Хабирову за гуманитарную помощь воинам, за поддержку наших семей, — сказал „Интеллигент“. — Даже то, что уезжаем в зону СВО на комфортабельных автобусах, вызывает большое уважение к Радию Фаритовичу. Руководитель нашей республики часто навещает нас в зоне СВО, поэтому и понимает нас, слышит воинов и всегда старается помогать. Мужики наши служат доблестно. Командование отзывается о нас очень хорошо. Республику не подведём».
Возвращаясь к теме материального благополучия, отметим, что на фронт ушли простые работяги из глубинки Башкирии. Они вставали с первыми лучами солнца и трудились до заката. Но все они получали зарплату, соизмеримую с их работой? Не всегда. Но контракт для службы в зоне СВО в корне изменил не только образ мышления вчерашних аграриев, а также строителей, учителей, врачей, вахтовиков, но и дал им возможность взглянуть на, казалось бы, обыденные бытовые моменты под другим углом.
«Взять, например, такую простейшую жизненную ситуацию, как покупка обуви. Мог ли я себе представить ещё пару лет назад, что буду, во-первых, стоять в строю и, во-вторых, в ботинках за 20 тысяч рублей? Оказывается, судьба может и не такие повороты преподнести, но, главное, в них вписаться. Всё возможно. И республика, и минобороны нам платит очень хорошие деньги. Мы абсолютно спокойны за наших родных. И спасибо нашим жёнам, которые терпеливо ждут нас, не забывают про домашнее хозяйство, растят наших детей. Республика, районная администрация поддерживает наши семьи», — поделился воин из Башкирии Ришат.
Ещё одна важная мотивация контрактников, идущих в бой — проверить свою силу духа, прочность внутреннего стержня и стремление понять своё место в жизни, в истории. Об этом журналистам «Башинформа» говорил заместитель командира взвода связи батальона имени Шаймуратова с позывным «Беркут». Его мы встретили на прифронтовой дороге за рулём «буханки», боец спешил, но нашёл время остановиться, поздороваться и сказать:
«У ребят на СВО кардинально меняется образ жизни и происходит переоценка мировоззрения. Они начинают по-другому смотреть на жизнь. Но главное, что в них обостряется — это любовь к Родине, семье, родному краю. И что ещё немаловажно, мужчины начинают обращаться к Богу, а порой и верить в чудо. Поверьте, оно часто случается. Среди нас есть люди, которые до службы в СВО ни разу не держали в руках оружие, а тут неоднократно принимали участие в штурмах и взятии укрепрайонов противника. Смерть всегда рядом. Но мы живы и продолжаем решать поставленные задачи».
В дни той летней командировки один из «шаймуратовцев» с позывным «Башкир» отмечал, что воспитывался на примере деда-фронтовика. Он рассказывал внуку о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Мужчина родом из Стерлитамака, до контракта работал монтажником железобетонных конструкций.
«Тут начал понимать, что прохожу тот же путь, что и мой дед. В зону СВО мы зашли 1 сентября 2022 года, а 11 сентября ребята пошли на первый штурм. Если честно, никаких волнений и страха не было. В боевых условиях внутренние ощущения вошли в рабочее русло, стало предельно ясно — мы начали выполнять боевые задачи, ради которых мы сделали свой выбор», — сказал он.
Наводчик-оператор с позывным «Ислам» до вступления в батальон имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» работал в городе Салавате, ремонтировал станки. Срочную службу в армии проходил в разведроте.
«Когда подписывал контракт, мне сказали, что есть возможность записаться в танкисты. Подумал, а почему бы и нет. Понимал, что служба на „броне“ будет не простой, но не стал отказываться от предложения. В батальоне подобрались отличные ребята. Живём и действуем дружно, все трудности преодолеваем, всегда можем рассчитывать друг на друга — как и в танке, так и после боевого задания, иначе нельзя», — сказал «Ислам».
В полку служат жители и из других регионов. Многие соискатели целенаправленно хотят попасть в «Башкортостан». Об этом говорил командир взвода связи танкового батальона с позывным «Феникс».
«Полк хорошо снабжается всем необходимым, в том числе во многом благодаря поддержке республики и лично Радия Хабирова. Бойцы ни в чём не нуждаются», — отметил «Феникс».
Командир танкового экипажа с позывным «Подхват» прибыл в батальон из Кузбасса. Служит плечом к плечу с башкирскими воинами с октября прошлого года, до этого в зоне СВО работал в военной полиции. Танкист рассказал журналистам «Башинформа», что решил окунуться в самую гущу военных действий и записался в полк «Башкортостан».
«Думаю, мне повезло, что я попал в полк „Башкортостан“. Другие региональные военные подразделения тоже достойно выполняют свой долг перед Родиной, но оказавшись в составе башкирского полка, не жалею о своём выборе. Республика быстро и качественно обеспечивает нас гуманитаркой», — сказал «Подхват».
Другой молодой воин из Уфы с позывным «Лебедь» срочную службу проходил в ВДВ. Он очень хотел попасть в батальон имени Шаймуратова, но не было вакантных мест. В военкомате предложили служить в артидивизионе имени Мугина Нагаева. Парень согласился и о своём выборе не жалеет.
«Боевое слаживание в Самарской области начал 8 мая. Три месяца подготовки, недели упорного труда. В зону СВО вошли подготовленными. Когда в первый раз приехали на боевые позиции, провели непрерывные стрельбы, выпустили порядка 20-30 снарядов подряд. Постепенно с каждым выстрелом привыкали и не реагировали на громкий звук, отдачу и пыль после стрельбы. Нисколько не сожалею, что попал в артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева. Быть артиллеристом здорово. Скажу прямо, башкирские артиллеристы воюют отважно, бьют врага без промаха», — сказал «Лебедь».
Зенитчик боевого расчёта ЗУ-23 батальона имени Минигали Шаймуратова с позывным «Мазай» из Архангельского района до подписания контракта работал на стройке в Салавате в крупной кампании. Мужчина говорит, что оставил дома большое, крепкое хозяйство.
«Но как я мог оставаться в стороне? У меня пять братьев служат на СВО. За два года ни разу не увиделись, но знаю, что они живы и достойно несут службу. По мере возможности созваниваемся. Мои желания простые: наступит время, мы соберёмся дома, накроем стол, затопим баню, пригласим родню, соседей и отпразднуем долгожданную Победу», — сказал «Мазай».
Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам, она составляет 505 тысяч рублей. В Уфе единовременная выплата контрактникам выросла до 400 тысяч рублей.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).